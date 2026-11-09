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Как разогреть еду без света и газовой плиты: спасительные лайфхаки

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
234
Как разогреть еду без света и газовой плиты: спасительные лайфхаки
Как готовить еду, когда нет света и газа. Источник: NurPhoto

Варварские российские обстрелы нашей энергетики усиливаются, и этой зимой украинцы рискуют остаться не только без света, но и без газа. Но как в таких условиях можно будет приготовить себе что-нибудь горячее или вскипятить воду для чая?

Опытные выживальщики и туристы, которые подолгу проводят время на природе, могут дать несколько советов по этому поводу. OBOZ.UA рассказывает, что именно они рекомендуют.

Туристическая газовая плитка

Как разогреть еду без света и газовой плиты: спасительные лайфхаки

Туристическая плитка или горелка – едва ли не самый удобный способ готовить горячую еду во время отключений. Источник: Evgen_Prozhyrko

Один из самых удобных вариантов на случай отключений – это компактная туристическая газовая плитка. Она работает от сменного баллона с бутаном, быстро нагревается и позволяет не только подогреть готовое блюдо, но и приготовить полноценный обед: сварить суп, кашу, макароны или вскипятить воду для чая.

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Такие плитки обычно имеют одну конфорку, а баллон устанавливается непосредственно в корпус прибора. Они не требуют подключения к электросети, поэтому могут пригодиться во время длительных отключений.

Важно заранее позаботиться о запасе совместимых газовых баллонов и проверять их целостность перед использованием. Плитку нужно ставить на ровную устойчивую поверхность, держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и не оставлять без присмотра. И будьте очень внимательны: эти устройства предназначены для использования на улице, поскольку во время их работы может образовываться угарный газ. Поэтому, пользуясь таким прибором, будьте очень осторожны и не забывайте проветривать помещение после этого.

Химические элементы для нагревания пищи

Еще один способ получить горячую еду без огня и электричества – специальные пакеты с беспламенными нагревателями. Их используют, в частности, в армейских сухпайках и туристических наборах питания. Внутри такого пакета содержится смесь веществ, которая при контакте с водой запускает химическую реакцию с выделением тепла.

Принцип использования прост: в специальный пакет кладут герметично упакованную порцию готовой еды, добавляют указанное в инструкции количество воды и ждут. Обычно блюдо нагревается примерно за 10-15 минут. Однако приготовить таким способом сырые продукты не получится.

Преимущество этого способа – отсутствие открытого пламени, плиты или горелки. Такие нагреватели удобны в дороге, на природе и в ситуациях, когда нет возможности развести огонь. При этом важно пользоваться ими согласно инструкции: не открывать нагревательный пакет и не употреблять его содержимое или воду, оставшуюся после реакции.

Туристическая горелка

Как разогреть еду без света и газовой плиты: спасительные лайфхаки

По возможности лучше готовить еду во время отключений на улице. Источник: SERGEI SUPINSKY

Компактная туристическая горелка – еще одна альтернатива обычной плите, не зависящая от электроснабжения и газоснабжения. В отличие от настольной газовой плитки, у нее обычно небольшая горелочная головка, которую накручивают непосредственно на газовый баллон с резьбой. Такое устройство занимает мало места, его удобно брать с собой в поход или держать дома как запасной вариант.

На горелке можно вскипятить воду, подогреть консервы или приготовить простое блюдо в небольшом котелке или кастрюле. Для этого понадобится подходящая посуда, которая будет устойчиво стоять на опорах устройства.

При выборе стоит обратить внимание на совместимость горелки с баллоном и тип топлива. В холодную погоду некоторые газовые смеси работают хуже, поэтому нужно учитывать температурные ограничения, указанные производителем. Как и туристическую плитку, горелку лучше использовать на улице и устанавливать на устойчивой негорючей поверхности. Нельзя допускать перегрева баллона или накрывать его большой посудой, которая будет передавать тепло на корпус.

Мангал или костер во дворе

Если есть частный двор или безопасное место на открытом воздухе, выручить могут мангал или обычный костер. На углях или дровах можно не только пожарить мясо и овощи, но и вскипятить воду, разогреть консервы или приготовить блюдо в казане.

Для костра понадобятся сухие дрова, спички или зажигалка, а также посуда, пригодная для использования на открытом огне. Если нужно лишь подогреть готовую еду, удобнее поставить кастрюлю на решетку мангала или подвесить котелок над жаром. Для полноценного приготовления блюд лучше дождаться, пока дрова прогорят и образуется равномерный жар.

Разжигать огонь нужно подальше от зданий, автомобилей, сухой травы и других легковоспламеняющихся предметов. Нельзя оставлять костер без присмотра, а после приготовления его следует полностью потушить. Мангал и костер предназначены исключительно для использования на улице: готовить на них в квартире, гараже или другом закрытом помещении опасно из-за риска опрокидывания пламени и отравления угарным газом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нужно иметь дома на случай длительных отключений света.

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