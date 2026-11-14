Как нагреть воду во время блэкаута: есть несколько способов

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются украинцы во время длительных отключений электроэнергии, – невозможность нагреть воду для приготовления еды и напитков. Во многих домах, где нет газа, приходится часами ждать такой возможности.

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К счастью, существует несколько альтернативных способов, которые помогут получить горячую воду или кипяток без доступа к электросети. OBOZ.UA рассказывает об этих способах и о том, как правильно ими воспользоваться. Ведь крайне важно соблюдать правила безопасности и учитывать ограничения каждого способа.

На газовой туристической горелке

Туристическая горелка – один из самых удобных вариантов для нагрева воды без электричества. Она работает от небольшого газового баллона или картриджа, быстро нагревает посуду и не требует сложной установки. Достаточно поставить на горелку чайник или небольшую кастрюлю с водой.

Пользоваться таким устройством нужно только в хорошо проветриваемом помещении, а лучше – на открытом воздухе. Все из-за риска образования угарного газа. Горелка при этом должна стоять на ровной, устойчивой и негорючей поверхности, подальше от штор, мебели и других легковоспламеняющихся предметов. Нельзя оставлять ее без присмотра или использовать вблизи открытого огня газовые баллоны, которые для этого не предназначены.

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На портативной газовой плитке

Портативная газовая плитка может стать альтернативой обычной кухонной плите. Она обычно работает от сменного газового картриджа, а некоторые модели подключаются к более крупным баллонам. На таком устройстве можно нагреть воду в чайнике или кастрюле так же, как на домашней плите. И даже приготовить что-нибудь простое.

Перед использованием стоит проверить исправность устройства и соединений, а также убедиться, что нет утечки газа. Плитку следует устанавливать на ровную поверхность и не накрывать ее корпус или баллон. Использовать такие приборы в закрытых помещениях можно только в том случае, если это прямо разрешено производителем: большинство моделей рассчитаны на использование на открытом воздухе. Ни в коем случае нельзя ставить плитку на сквозняке или рядом с легковоспламеняющимися материалами.

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На костре или мангале во дворе

Если у вас есть частный двор или доступ к безопасному месту возле многоквартирного дома, воду можно нагреть на костре или мангале. Для этого подойдет металлический чайник или кастрюля, которую можно поставить на решетку или специальную подставку над жаром.

Разводить костер нужно только в специально отведенном месте, подальше от зданий, деревьев и сухой растительности. Нельзя использовать для розжига бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Во время этого не оставляйте огонь без присмотра, а после нагревания воды полностью потушите угли.

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На спиртовке

Спиртовка – компактная горелка, в которой в качестве топлива используют спирт (обычно этиловый или изопропиловый). В отличие от горелки или газовой плиты она не создает риска выброса угарного газа. Однако и нагревает не так быстро. На ней можно подогреть небольшое количество воды в металлической кружке или маленькой кастрюле.

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Используйте только топливо, предусмотренное производителем, и не доливайте его в спиртовку, пока она горит или еще не остыла. Прибор должен стоять на устойчивой негорючей поверхности, подальше от всего, что может загореться. Из-за использования открытого пламени спиртовку нельзя оставлять без присмотра.

На свечах

Свечи могут быть источником тепла, но для нагревания воды это не слишком эффективный способ: процесс продлится долго, а несколько свечей не обязательно дадут достаточно тепла, чтобы вскипятить воду. Ими скорее можно поддерживать температуру ранее нагретой воды. Если вы используете специальную конструкцию для подогрева посуды свечами, важно при этом четко следовать инструкции производителя.

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Не стоит сооружать самодельные устройства из банок, кирпичей или других подручных материалов или ставить посуду непосредственно на свечи. Пламя нужно держать подальше от тканей, бумаги и мебели, а свечи – устанавливать на устойчивую негорючую поверхность и ни в коем случае не оставлять без присмотра.

В автомобильном чайнике

Автомобильный чайник работает от бортовой сети на 12 В и обычно подключается к разъему автомобильного прикуривателя. Он позволяет нагреть воду в дороге или во время отключения электроэнергии, если есть доступ к автомобилю.

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Стоит учитывать, что такие чайники обычно нагревают воду медленнее обычных электрических. Перед использованием проверьте, соответствует ли мощность чайника допустимой нагрузке разъема и электросистемы автомобиля. Не оставляйте прибор включенным без присмотра: длительная работа может разрядить аккумулятор, особенно если двигатель выключен. Также не используйте чайник в салоне автомобиля во время движения, если это отвлекает водителя.

В термопоте или чайнике, подключенном к зарядной станции

Если дома есть зарядная станция, к ней можно подключить обычный электрический чайник или термопот. Последний удобен тем, что не только нагревает воду, но и поддерживает ее температуру, поэтому не придется каждый раз включать прибор заново.

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Однако перед подключением нужно проверить характеристики техники и зарядной станции. Мощность чайника часто составляет 1500-2200 Вт, поэтому не каждая станция способна его питать. Важно, чтобы ее максимальная выходная мощность была не ниже мощности прибора. Также следует учитывать емкость аккумулятора: нагрев полного чайника может израсходовать значительную часть заряда. Термопот обычно потребляет меньше электроэнергии при поддержании температуры, но сам нагрев воды тоже требует немало энергии. Не превышайте допустимую нагрузку станции и соблюдайте рекомендации производителя по ее эксплуатации.

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