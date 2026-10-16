Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод

Традиционные рецепты пельменей предполагают раскатывание теста в один большой пласт, а затем вырезание кружков. Хотя этот метод удобен, у него могут быть свои недостатки, поскольку края кружков становятся довольно толстыми и расширяются при запечатывании.

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Это может привести к тому, что вареники будут недопеченными или развалятся, пишет OBOZ.UA.

Чтобы этого не произошло, стоит попробовать китайский метод приготовления пельменей, при котором в центре используется более плотное тесто, а по краям — более мягкое. Этот метод используется для приготовления пельменей цзяоцзы. При этом методе тесто скатывают в рулет, который затем разрезают на равные части.

Затем каждую часть раскатывают отдельно, что приводит к более толстому центру и более тонким краям, чем при традиционном методе. Это гарантирует, что оболочка сохранит начинку влажной, и предотвращает разрыв во время приготовления. Кроме того, тонкие края легче запечатать, и тесто пропекается равномерно.

Теперь, когда мы знаем, в чём заключается этот метод приготовления пельменей, нам также нужно узнать, как применить его на практике. Китайский метод приготовления теста для пельменей не требует специальных инструментов или сложных навыков.

Просто немного измените порядок действий и уделите минутку, чтобы сформировать каждый кусочек. Сначала замесите тесто по вашему любимому рецепту, затем сформируйте из него длинный рулет. Разрежьте его на более мелкие, одинаковые по размеру порции, чтобы сформировать пельмени.

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Каждый кусочек следует осторожно расплющить рукой, а затем раскатать в круглую форму. Важно проводить скалкой по внешней стороне теста, оставляя центр немного толще.

Края должны быть тонкими и гибкими, так как именно они будут обеспечивать герметичность начинки. Это обеспечит лучшее удержание начинки на дне пельменя, даже если она достаточно влажная.

Просто положите небольшое количество начинки в центр диска. Затем сложите тесто и тщательно защипните края. Как только пельмени будут готовы, их можно опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности.

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