Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг

Квашеная капуста – не только вкусная закуска, но и настоящий суперфуд. Готовится она элементарно, а есть можно каждый день. Важный бабушкин прием: один-два раза в день прокалывайте капусту чистой деревянной палочкой до самого дна. Так будут выходить газы, образующиеся во время брожения. Именно этот простой шаг помогает избежать неприятной горечи.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты с морковью.

Ингредиенты:

3 кг белокочанной капусты

250-300 г моркови

60 г обычной каменной соли без добавок

по желанию – несколько горошин черного перца или немного тмина

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Переложить все в большую миску, добавить соль и перемешать руками. Сильно мять капусту не нужно. Достаточно слегка перетереть ее руками, чтобы она начала пускать сок, но осталась упругой.

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2. Плотно утрамбуйте капусту в чистую банку или эмалированную посуду. Во время утрамбовки должен появиться сок. Он должен полностью покрывать капусту.

3. Сверху положите небольшой гнет и оставьте при комнатной температуре примерно на 2-4 дня. Сосуд лучше поставить в глубокую тарелку – во время брожения рассол может подниматься.

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