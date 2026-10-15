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Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 2,5 т.
Рецепт квашеной капусты
Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг. Источник: pexels.com

Квашеная капуста – не только вкусная закуска, но и настоящий суперфуд. Готовится она элементарно, а есть можно каждый день. Важный бабушкин прием: один-два раза в день прокалывайте капусту чистой деревянной палочкой до самого дна. Так будут выходить газы, образующиеся во время брожения. Именно этот простой шаг помогает избежать неприятной горечи.

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг

Как правильно готовить квашеную капусту

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты с морковью. 

Ингредиенты: 

  • 3 кг белокочанной капусты
  • 250-300 г моркови
  • 60 г обычной каменной соли без добавок
  • по желанию – несколько горошин черного перца или немного тмина
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Способ приготовления: 

1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Переложить все в большую миску, добавить соль и перемешать руками. Сильно мять капусту не нужно. Достаточно слегка перетереть ее руками, чтобы она начала пускать сок, но осталась упругой.

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг

Как правильно засолить капусту

2. Плотно утрамбуйте капусту в чистую банку или эмалированную посуду. Во время утрамбовки должен появиться сок. Он должен полностью покрывать капусту.

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг

Капуста с морковью

3. Сверху положите небольшой гнет и оставьте при комнатной температуре примерно на 2-4 дня. Сосуд лучше поставить в глубокую тарелку – во время брожения рассол может подниматься.

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха: рецепт на 3 кг

Готовая капуста

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