Как и где хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей до весны: делимся секретами

Белокочанная капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Еще ее можно вкусно замариновать, засолить, стушить. Но, очень важно знать, как правильно хранить капусту, чтобы она оставалась свежей и сочной до весны.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить белокачанную капусту всю зиму.

Выбор сорта и подготовка к хранению

Успешное хранение капусты начинается с правильного выбора сортов: лучше всего подходят позднеспелые и среднепоздние гибриды с плотной структурой листьев.

Для длительного хранения отбирают только здоровые, твердые кочаны, без механических повреждений, признаков болезней или следов вредителей. Даже небольшие трещины могут стать источником развития грибковых инфекций в дальнейшем.

Температура, влажность и вентиляция в хранилище

Важную роль в сохранении свежести играют температурный режим и влажность. Оптимальная температура для хранения капусты составляет от 0 до +2 °C: при более высоких температурах кочаны могут прорастать, а при отрицательных – подмерзать, что приведет к быстрой порче.

Влажность воздуха в хранилище должна быть на уровне 85-95 %

Не менее важно обеспечить качественную вентиляцию. Застой воздуха приводит к накоплению конденсата, создавая благоприятные условия для развития плесени. Капусту рекомендуют размещать на деревянных стеллажах или подвешивать, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг каждого кочана.

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Дополнительные способы защиты урожая

Регулярный осмотр запасов капусты в хранилище позволяет своевременно выявлять испорченные кочаны и предотвращать распространение болезней на остальную часть урожая.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха.

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