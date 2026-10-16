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Как и где хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей до весны: делимся секретами

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Белокачанная капуста
Как и где хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей до весны: делимся секретами. Источник: pexels.com

Белокочанная капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Еще ее можно вкусно замариновать, засолить, стушить. Но, очень важно знать, как правильно хранить капусту, чтобы она оставалась свежей и сочной до весны.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить белокачанную капусту всю зиму.

Как и где хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей до весны: делимся секретами

Белокочанная капуста. Источник: pexels.com

Выбор сорта и подготовка к хранению

Успешное хранение капусты начинается с правильного выбора сортов: лучше всего подходят позднеспелые и среднепоздние гибриды с плотной структурой листьев.

Для длительного хранения отбирают только здоровые, твердые кочаны, без механических повреждений, признаков болезней или следов вредителей. Даже небольшие трещины могут стать источником развития грибковых инфекций в дальнейшем.

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Температура, влажность и вентиляция в хранилище

Важную роль в сохранении свежести играют температурный режим и влажность. Оптимальная температура для хранения капусты составляет от 0 до +2 °C: при более высоких температурах кочаны могут прорастать, а при отрицательных – подмерзать, что приведет к быстрой порче.

Как и где хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей до весны: делимся секретами

Где лучше хранить капусту. Источник: pexels.com

Влажность воздуха в хранилище должна быть на уровне 85-95 %

Не менее важно обеспечить качественную вентиляцию. Застой воздуха приводит к накоплению конденсата, создавая благоприятные условия для развития плесени. Капусту рекомендуют размещать на деревянных стеллажах или подвешивать, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг каждого кочана.

Дополнительные способы защиты урожая

Регулярный осмотр запасов капусты в хранилище позволяет своевременно выявлять испорченные кочаны и предотвращать распространение болезней на остальную часть урожая.

Как и где хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей до весны: делимся секретами

Как правильно хранить капусту в погребе. Источник: pexels.com

Также на OBOZ.UA сообщалось, как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей и без неприятного запаха. 

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