Как помочь спатифиллуму пережить зиму: что делать в ноябре

Спатифиллумы – в целом довольно неприхотливые комнатные растения, однако с наступлением холодов уход за ними стоит немного изменить. В ноябре световой день становится короче, температура снижается, а в домах начинают включать отопление, и каждый из этих факторов влияет на самочувствие растения.

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Поэтому с наступлением холодного сезона ваше "женское счастье" нужно аккуратно приспособить к новым условиям. Достаточно немного изменить режим полива, найти место подальше от холодных сквозняков и отопительных приборов и выполнить еще несколько несложных процедур, чтобы растение хорошо пережило зиму. На что нужно обратить особое внимание, рассказало издание Homes and Gardens.

Переставьте спатифиллум туда, где достаточно рассеянного света

В ноябре, когда световой день становится короче, спатифиллуму может понадобиться новое место. В природе эти тропические растения растут под кронами больших деревьев, поэтому лучше всего чувствуют себя при ярком, но рассеянном освещении, а не под прямыми солнечными лучами. Идеальным вариантом для зимовки растения часто становится подоконник возле восточного окна. Также подойдет место чуть дальше от окна, выходящего на юг или запад. Если же у вас в квартире темно, поддержать здоровье цветка может фитолампа.

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Измените частоту полива

Одно из важнейших условий правильного ухода за спатифиллумом в ноябре – корректировка режима полива. С понижением температуры рост растения замедляется, а значит, воды ему нужно меньше, чем весной и летом. Вместо того чтобы поливать по четкому графику, сначала проверяйте состояние почвы. Спатифиллум любит, когда земля остается слегка влажной, но не переносит постоянного переувлажнения. Прежде чем снова поливать растение, дайте верхнему слою почвы толщиной примерно 2,5 см немного подсохнуть. И всегда дождитесь, пока из горшка в поддон стечет лишняя вода, а затем вылейте ее.

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Спатифиллумы довольно явно сигнализируют о нехватке влаги: их листья начинают опускаться. Однако не стоит ориентироваться только на этот признак. Регулярная проверка почвы поможет избежать как недостаточного, так и чрезмерного полива.

Держите растение подальше от сквозняков и отопительных приборов

Спатифилумы родом из тропиков, поэтому резкие перепады температуры им не по нраву. Теплый сухой воздух от батарей и вентиляционных отверстий может навредить этим влаголюбивым растениям. Старайтесь держать спатифилум в месте со стабильной температурой, желательно в пределах 18-27 °C.

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Не стоит размещать растение у наружных дверей, окон, из которых дует, радиаторов или каминов. Дополнительное тепло само по себе не помешает, но прямое воздействие горячего воздуха может гораздо быстрее высушить листья и почву.

Уделите немного внимания листьям

Спатифилумы ценят за блестящие темно-зеленые листья, поэтому ноябрь – удачное время, чтобы позаботиться и об их состоянии. На широких листовых пластинах скапливается пыль, особенно зимой, когда окна чаще оставляют закрытыми. Осторожно протирайте каждый лист мягкой влажной тканью. Это поможет убрать загрязнения и вернуть растению опрятный вид. Для такой процедуры пригодится салфетка из микрофибры.

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Заодно осмотрите растение: нет ли пожелтевших листьев, коричневых кончиков или признаков появления вредителей. Отмершие и сильно поврежденные листья нужно удалить чистыми острыми ножницами. Срезайте их как можно ближе к основанию стебля. Если заметили коричневые кончики, не спешите считать, что растению не хватает воды. Причиной также могут быть низкая влажность воздуха, нерегулярный полив или накопление минеральных солей из водопроводной воды.

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Повышайте влажность воздуха вокруг растения

Из-за работы отопления в ноябре воздух в помещениях часто становится слишком сухим, а для тропического спатифиллума это не лучшие условия. Хотя растение способно приспосабливаться к обычной домашней влажности, оно лучше чувствует себя при более высоких показателях. Если воздух в доме особенно сухой, можно воспользоваться распылителем для растений и увлажнять воздух вокруг растения методом опрыскивания.

Еще один простой способ – поставить его рядом с другими комнатными растениями. Так вокруг листьев образуется немного более влажный микроклимат. При этом важно не размещать горшки слишком близко друг к другу, чтобы между растениями свободно циркулировал воздух.

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Временно прекратите подкормку

Если весной и летом вы регулярно подкармливали спатифиллум, в ноябре наступает время сократить внесение удобрений. В холодные месяцы, особенно при недостатке дневного света, растение естественным образом замедляет рост и нуждается в меньшем количестве питательных веществ. Поэтому зимой от подкормки лучше отказаться, а возобновить ее в начале весны, когда появятся признаки нового роста. Избыток удобрений в период, когда растение почти не растет, может привести к накоплению солей в почве и повреждению корней.

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Удаляйте увядшие цветы и следите за новыми побегами

Спатифиллумы известны прежде всего своей красивой зеленой листвой, но их характерные белые цветы также делают эти растения популярными. С сокращением светового дня цветение может становиться более редким, поэтому не стоит волноваться, если в ноябре новые цветы не появляются. Это естественная часть сезонного цикла развития растения.

Если на спатифиллуме есть цветы, которые позеленели или побурели и начали увядать, удалите их, срезав цветонос как можно ближе к основанию. Так растение будет выглядеть аккуратнее и сможет направить силы на поддержание здоровья листьев.

Не пытайтесь стимулировать новое цветение дополнительными удобрениями или перестановкой горшка под прямые солнечные лучи. Лучше обеспечить спатифиллуму стабильный уход и дождаться весны, когда условия для активного роста снова станут благоприятнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения даже зимой нуждаются в подкормке.