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Как ухаживать за замшевой обувью осенью, чтобы она выглядела как новая

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
447
Как ухаживать за замшевой обувью осенью, чтобы она выглядела как новая
Как ухаживать за замшевой обувью. Источник: Pexels

В замшевой обуви есть что-то особенное. Она добавляет элегантности любому наряду и идеально сочетается как с джинсами, так и с шерстяным пальто. Однако осенью и зимой она требует особого внимания, поскольку дождь, грязь и влага могут повредить ее нежную структуру.

Это не значит, что вам придется отказываться от любимой обуви на несколько месяцев. Узнайте, как за ней ухаживать, пишет OBOZ.UA.

Замша отличается мягкой, слегка ворсистой поверхностью, которая придает обуви элегантный вид. К сожалению, ее особая структура делает материал довольно требовательным. Тонкие волокна легко впитывают влагу, а грязь может глубоко проникать в их структуру. В результате на обуви появляются пятна, полосы и меняется цвет.

Как ухаживать за замшевой обувью осенью, чтобы она выглядела как новая

Как чистить замшевую обувь. Источник: Pexels

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Основа ухода – водонепроницаемость. Перед первой ноской новой пары обуви рекомендуется защитить ее специальным средством для замши. Это создаст защитный слой, который ограничит впитывание влаги и облегчит удаление грязи.

Регулярная чистка не менее важна. Для этого пригодится специальная щетка для замши с мягкой щетиной. Легкими движениями удаляются пыль и мелкая грязь, восстанавливая характерную структуру материала.

Для небольших пятен подойдут домашние средства. Сухое пятно от грязи лучше удалять только после того, как оно полностью высохнет, осторожно смахивая грязь щеткой. Жирные пятна, наоборот, следует посыпать картофельным крахмалом и оставить на несколько часов.

Затем просто тщательно смахните порошок щеткой. Промокшую обувь также нужно правильно высушить. Не ставьте ее непосредственно возле радиатора, поскольку высокая температура может сделать материал жестким и привести к деформации.

Лучше осторожно высушить обувь бумажным полотенцем, заполнить ее изнутри чистой бумагой и оставить сохнуть естественным образом при комнатной температуре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как убрать неприятный запах из обуви после тренировок.

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