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Как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение Минцифры

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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Как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение Минцифры
Приложение "Воздушная тревога". Источник: Скриншот

Поздно вечером 1 ноября приложение "Повітряна тривога" подверглось вражескому воздействию и временно перестало работать. Министерство цифровой трансформации Украины объяснило, как узнавать о воздушных тревогах в своем городе, пока приложение недоступно.

В официальном Telegram-канале Минцифры опубликовали несколько способов получения сообщений об опасности. В частности, украинцам советуют включить экстренные оповещения на смартфонах, следить за сигналами сирен и пользоваться официальными каналами Воздушных сил ВСУ.

Альтернативные оповещения

В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что государственная система экстренного оповещения продолжает отправлять сообщения об опасности. Они могут поступать на смартфон даже тогда, когда на устройстве включен беззвучный режим.

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Чтобы не пропустить сигнал, нужно проверить настройки телефона.

Для владельцев iPhone:

  • - Открыть "Параметры".
  • - Перейти в раздел "Уведомления".
  • - Прокрутить экран вниз.
  • - Включить переключатели в разделе "Экстренные оповещения".

Для пользователей Android:

  • - Открыть "Настройки".
  • - Найти раздел "Пароли и безопасность" или "Безопасность и экстренные ситуации".
  • - Перейти к пункту "Экстренные оповещения".
  • - Активировать соответствующие переключатели.

Также на некоторых устройствах Android можно воспользоваться другим способом. Для этого нужно открыть раздел "Местоположение", найти пункт "Оповещения о воздушных тревогах в Украине" и активировать оповещения.

Сирены и укрытия

В Минцифры подчеркивают, что сирены и другие системы оповещения продолжают работать. Поэтому украинцам советуют не игнорировать звуковые сигналы.

Если вы услышали сирену или получили официальное сообщение о воздушной тревоге, необходимо немедленно направиться в ближайшее укрытие. Оставаться там нужно до официального сообщения об отбое.

Отдельно в ведомстве напомнили о важности проверки информации. Данные о воздушных угрозах и движении вражеских целей следует получать исключительно из официальных каналов Воздушных сил ВСУ.

Они доступны в таких мессенджерах:

  • - Telegram;
  • - WhatsApp;
  • - Viber.

Киев Цифровой

Для жителей столицы есть еще один вариант получения сообщений. В Минцифры сообщили, что оповещения о воздушной тревоге в приложении "Київ Цифровий" работают в штатном режиме.

Таким образом, даже при временной недоступности приложения "Повітряна тривога" украинцы могут пользоваться государственной системой экстренных оповещений, сигналами сирен и официальными информационными каналами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине запустили мобильное приложение "Хвилина пам'яті". Мы рассказали, как им пользоваться.

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