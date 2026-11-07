Как часто нужно поливать алоэ: важные правила

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FTПутин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FTПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNКак выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фотоКак выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фотоИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаВ субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителемВ субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителемДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяЗенитчик ВСУОсновной удар пришелся на Киевщину: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами, силы ПВО уничтожили более 150 целей
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как часто нужно поливать алоэ: важные правила

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
348
Как часто нужно поливать алоэ: важные правила
Алоэ вера нужно поливать нечасто, чтобы оно хорошо себя чувствовало. Источник: VioletaStoimenova

Алоэ вера многие выращивают не просто как декоративное комнатное растение. В его толстых мясистых листьях содержится прозрачный гель, который используют для ухода за кожей. Но, чтобы этот гель образовался, самому алоэ тоже нужен правильный уход.

Как и любая другая комнатная культура, алоэ нуждается в правильном поливе, от которого зависят его рост и состояние. Но как часто следует увлажнять почву, чтобы растение хорошо себя чувствовало? Блог Марты Стюарт обратился к специалистам за профессиональными советами.

Как часто поливать алоэ

Алоэ вера относится к суккулентам, поэтому частого полива не требует. Гораздо больший риск для него представляет избыток воды, чем ее недостаток.

Растению подходит почти спартанский режим ухода: между поливами почва должна полностью просохнуть. Обычно достаточно поливать алоэ примерно раз в месяц.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
56,3 т.
Юные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в Украине
56,3 т.
Юные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в Украине
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
7,5 т.
Самые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и верить
7,5 т.
Самые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и верить
Иван ЧерленскийИван Черленский
6,1 т.
Кушнер описал, какой видит архитектуру европейской безопасности с Украиной в ней: в Европе ответили
6,1 т.
Кушнер описал, какой видит архитектуру европейской безопасности с Украиной в ней: в Европе ответили

На что обратить внимание

  • Почва. Алоэ нужно высаживать в хорошо дренированный субстрат, который не задерживает лишнюю влагу. Важно также правильно выбрать горшок. Для этого растения подойдет емкость из материала, который хорошо пропускает воздух и способствует высыханию почвы, например терракотовая.
  • Освещение. Количество солнечного света влияет на частоту полива. Алоэ любит яркое освещение, поэтому чем больше солнца получает растение, тем чаще может возникать потребность в воде. В то же время зимой, когда дни короче и чаще бывают пасмурными, алоэ на подоконнике нужно поливать реже.

Однако чрезмерное солнечное излучение тоже может навредить. Если растение долго находится под интенсивным прямым солнцем, на листьях могут появиться ожоги, из-за которых они приобретают фиолетовый оттенок.

Как часто нужно поливать алоэ: важные правила

Для здоровья алоэ вера требуется небольшое количество воды, но вносить ее нужно регулярно. Источник: Elizabeth Fernandez

Как правильно поливать

Для алоэ подходит метод "замачивания и просушивания": во время полива почву нужно хорошо промочить, а затем дождаться, пока она полностью высохнет. Только после этого растение можно поливать снова.

Еще один вариант – нижний полив. Для этого воду наливают в поддон и дают почве впитать необходимое количество влаги. Однако полив сверху позволяет лучше контролировать, сколько именно воды получает растение.

Признаки чрезмерного полива

Самая распространенная ошибка в уходе за алоэ – слишком частое увлажнение почвы. Поскольку растение нуждается в воде нечасто, его легко перелить, даже пытаясь обеспечить надлежащий уход.

Об избытке влаги свидетельствуют мягкие или размягченные листья, поникшие побеги, мокрая и переувлажненная почва. Также листья могут желтеть или коричневеть, а корни – чернеть и становиться скользкими.

Признаки нехватки воды

Хотя алоэ гораздо легче перелить, чем пересушить, устроить ему засуху тоже вполне возможно. В таком случае листья начинают сморщиваться, становятся тоньше и скручиваются, теряя привычную вертикальную форму. Кончики листьев могут подсыхать и приобретать коричневый цвет.

Однако для алоэ лучше небольшой недостаток воды, чем ее избыток. Растение приспособлено к длительным засушливым периодам и способно восстанавливаться после них, тогда как длительное пребывание в переувлажненной почве может привести к необратимым повреждениям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отрегулировать полив орхидеи, чтобы у нее перестали опадать цветы.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садсадкомнатные растениярастенияуход
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!