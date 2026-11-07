Как часто нужно поливать алоэ: важные правила
Алоэ вера многие выращивают не просто как декоративное комнатное растение. В его толстых мясистых листьях содержится прозрачный гель, который используют для ухода за кожей. Но, чтобы этот гель образовался, самому алоэ тоже нужен правильный уход.
Как и любая другая комнатная культура, алоэ нуждается в правильном поливе, от которого зависят его рост и состояние. Но как часто следует увлажнять почву, чтобы растение хорошо себя чувствовало? Блог Марты Стюарт обратился к специалистам за профессиональными советами.
Как часто поливать алоэ
Алоэ вера относится к суккулентам, поэтому частого полива не требует. Гораздо больший риск для него представляет избыток воды, чем ее недостаток.
Растению подходит почти спартанский режим ухода: между поливами почва должна полностью просохнуть. Обычно достаточно поливать алоэ примерно раз в месяц.
На что обратить внимание
- Почва. Алоэ нужно высаживать в хорошо дренированный субстрат, который не задерживает лишнюю влагу. Важно также правильно выбрать горшок. Для этого растения подойдет емкость из материала, который хорошо пропускает воздух и способствует высыханию почвы, например терракотовая.
- Освещение. Количество солнечного света влияет на частоту полива. Алоэ любит яркое освещение, поэтому чем больше солнца получает растение, тем чаще может возникать потребность в воде. В то же время зимой, когда дни короче и чаще бывают пасмурными, алоэ на подоконнике нужно поливать реже.
Однако чрезмерное солнечное излучение тоже может навредить. Если растение долго находится под интенсивным прямым солнцем, на листьях могут появиться ожоги, из-за которых они приобретают фиолетовый оттенок.
Как правильно поливать
Для алоэ подходит метод "замачивания и просушивания": во время полива почву нужно хорошо промочить, а затем дождаться, пока она полностью высохнет. Только после этого растение можно поливать снова.
Еще один вариант – нижний полив. Для этого воду наливают в поддон и дают почве впитать необходимое количество влаги. Однако полив сверху позволяет лучше контролировать, сколько именно воды получает растение.
Признаки чрезмерного полива
Самая распространенная ошибка в уходе за алоэ – слишком частое увлажнение почвы. Поскольку растение нуждается в воде нечасто, его легко перелить, даже пытаясь обеспечить надлежащий уход.
Об избытке влаги свидетельствуют мягкие или размягченные листья, поникшие побеги, мокрая и переувлажненная почва. Также листья могут желтеть или коричневеть, а корни – чернеть и становиться скользкими.
Признаки нехватки воды
Хотя алоэ гораздо легче перелить, чем пересушить, устроить ему засуху тоже вполне возможно. В таком случае листья начинают сморщиваться, становятся тоньше и скручиваются, теряя привычную вертикальную форму. Кончики листьев могут подсыхать и приобретать коричневый цвет.
Однако для алоэ лучше небольшой недостаток воды, чем ее избыток. Растение приспособлено к длительным засушливым периодам и способно восстанавливаться после них, тогда как длительное пребывание в переувлажненной почве может привести к необратимым повреждениям.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отрегулировать полив орхидеи, чтобы у нее перестали опадать цветы.