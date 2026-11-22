Как часто следует стирать джинсы? Многие поклонники этого предмета одежды задаются этим вопросом. Джинсы очень популярны и подходят ко многим нарядам.

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Поэтому некоторые люди носят их очень часто. Если они не сильно пачкаются, как понять, что их пора стирать? Узнайте, как ухаживать за ними, чтобы не повредить их во время стирки, пишет OBOZ.UA.

Джинсы следует стирать не только определенным образом, но и с соответствующей частотой. Если они сильно испачкались или начали неприятно пахнуть, медлить нельзя – их нужно обязательно постирать. Повышенное потоотделение или физическая работа также требуют более частой стирки этого предмета одежды.

Однако если вы носите их регулярно и не замечаете никаких существенных признаков загрязнения, как понять, когда их пора стирать?

Частая стирка джинсов может привести к их выцветанию и потере формы. Материал просто быстрее изнашивается. Поэтому эксперты советуют не перестараться со стиркой джинсов. Лучше стирать их реже, чем слишком часто.

Если вокруг колен появились заметные складки или выпуклости, а материал стал более скользким, самое время постирать джинсы. Стирка освежит джинсы и восстановит их эластичность.

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Однако помните, что необработанный деним требует несколько иного подхода. Этот материал не стирали и не отбеливали на фабрике. Ему нужно время, чтобы адаптироваться к вашей фигуре. Рекомендуется стирать эти джинсы только через 4-6 месяцев после покупки. После этого достаточно будет освежать их каждые несколько месяцев.

Джинсы не следует стирать слишком часто, чтобы не повредить их. Но как их стирать, когда это крайне необходимо? Следует обратить внимание прежде всего на температуру (она должна быть низкой), сортировку белья и использование подходящего моющего средства. Лучше всего выбрать программу для деликатных тканей или джинсовой ткани. Максимальная температура стирки составляет 30 градусов Цельсия.

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Что касается моющего средства, используйте то, которое предназначено для цветных или темных тканей. Избегайте порошков с отбеливателями. Всегда выворачивайте брюки наизнанку перед стиркой, чтобы уменьшить трение между внешним слоем одежды и барабаном стиральной машины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что регулярная стирка постельного белья помогает уменьшить накопление пота, отмерших клеток кожи, бактерий и других микроорганизмов. Поэтому специалисты рекомендуют стирать простыни и наволочки примерно раз в неделю. Хотя точная частота зависит от условий сна и индивидуальных особенностей.