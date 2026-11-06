Как часто следует поливать комнатные растения осенью: не допускайте этой ошибки

Полив растений в горшках осенью – это ловушка, в которую попадают многие новички. Изменение продолжительности дня и более низкие суточные температуры приводят к тому, что почва высыхает совсем иначе, чем летом.

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Прежде чем брать лейку, проведите быстрый тест, чтобы убедиться, действительно ли растение в этом нуждается, пишет OBOZ.UA.

Многое зависит от местоположения и условий окружающей среды. Лучше всего проверять почву перед каждым поливом, и вы можете сделать это следующим образом.

Самый простой и быстрый способ проверить влажность почвы – сделать это самостоятельно. Просто погрузите палец в горшок на глубину 2-3 см перед поливом. Если вы чувствуете влагу, а почва уплотнена, можете подождать.

Хотите избежать попадания почвы под ноготь? Вы можете воспользоваться деревянным карандашом. Если после извлечения из горшка он заметно влажный и липкий, это признак того, что почва не нуждается в дополнительном поливе.

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Также стоит взвесить горшок в руках – если он легкий и издает глухой звук при постукивании, это признак того, что растение слишком сухое.

После чрезмерного полива ваше растение быстро даст вам понять, что что-то не так. Существует ряд симптомов чрезмерно влажной почвы, которые не следует игнорировать:

желтые и опавшие листья,

неприятный запах субстрата,

мягкие и поникшие побеги.

Слишком много влаги и недостаток кислорода в почве приводят к развитию большого количества болезнетворных микроорганизмов и грибков, которые вскоре начнут разлагать корни. Об их присутствии может свидетельствовать белый налет на верхнем слое почвы и мягкие, скользкие корни.

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