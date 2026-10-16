Как бороться с сухим воздухом в квартире: сделайте это перед началом отопительного сезона

Сухой воздух в отопительный сезон — это проблема, с которой большинство из нас сталкивается каждый год. Когда включаются радиаторы, влажность в помещении резко падает, часто ниже 30 процентов, тогда как должна составлять 40–50 процентов.

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Длительное пребывание в таких условиях может привести к ухудшению здоровья и повышенной восприимчивости к инфекциям. Однако вы можете улучшить качество воздуха в помещении, поставив бытовой освежитель воздуха рядом с радиатором, который также будет мягко увлажнять воздух, пишет OBOZ.UA.

Вам не нужно покупать увлажнители воздуха, чтобы немного улучшить качество воздуха в вашем доме во время отопительного сезона. Вы можете попробовать домашний трюк, чтобы усилить аромат и мягко повысить влажность в вашем доме.

Поставьте рядом с радиатором стеклянную банку, наполненную несколькими дольками апельсина, гвоздикой и палочкой корицы. Залейте всё это водой. Когда радиаторы включатся, вода постепенно испарится, и комнату наполнит нежный аромат.

Банку следует регулярно наполнять свежей водой, а содержимое банок — заменять каждые несколько дней. Это не заменит увлажнитель воздуха, но улучшит микроклимат в вашем доме.

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