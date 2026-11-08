"Я не хочу никого пугать": Симороз объяснил, почему Украине придется решить вопрос мобилизации

Если Россия будет наращивать численность войск на фронте, Силам обороны будет сложнее сдерживать наступление противника. Чтобы удержать позиции, Украине нужно усилить боевые подразделения, пересмотреть подходы к мобилизации и позаботиться о надлежащем обеспечении военных.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз. Он объяснил, от чего будет зависеть способность украинской армии сдерживать врага.

"Все зависит от того, насколько хорошо мы подготовимся, насколько обеспечим нашу армию резервами, чтобы вести активную оборону", – отметил Симороз.

В то же время нехватка личного состава ощущается уже не только в резерве, но и в регулярных подразделениях.

"Сейчас у нас есть проблемы с укомплектованием даже не резервов, а регулярных подразделений. Фортификационные сооружения, ударные БПЛА, артиллерия дадут нам возможность удержаться, но нужны люди. Врагу сейчас трудно продвигаться, но он знает наши слабые стороны, знает, где есть некомплект пехотных подразделений, и может увеличить численность своего личного состава и добиться результата, как это уже было, например, в Бахмуте или Авдеевке", – пояснил Симороз.

Ветеран подчеркивает: Украине не нужно соревноваться с Россией по количеству военных, привлеченных к наступлению. Вместо этого первоочередная задача – надлежащим образом укомплектовать украинские подразделения, которые держат оборону.

"Сейчас очень важно, что мы будем делать с людьми. Задача не в том, чтобы набрать такое же количество, а просто адекватно обеспечить подразделения в обороне, которых может быть меньше, чем наступающих. Это просто нужно выполнить, и тогда мы удержимся", – подчеркнул он.

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Показательным примером тактики противника ветеран назвал бои за Бахмут.

"Враг действительно делает на это (численное превосходство – ред.) ставку, как делал всегда. Не удавалось взять Бахмут с наскока, мобилизовали, мобилизовали, но в конце концов просто завалили позиции трупами и взяли город. Это их тактика. Но тогда у нас появились первые проблемы, когда людей не хватало даже в обороне, на боевых позициях", – рассказал Симороз.

По мнению ветерана, Украина должна учесть этот опыт и заранее подготовиться к возможному усилению российской армии. В то же время он не видит должной реакции со стороны власти.

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"Сейчас нужно к этому готовиться, но я, честно говоря, не вижу соответствующей реакции со стороны органов власти. Это зависит от мобилизационных процессов, от изменений в подходах, от зарплат в армии, которые в очередной раз не увеличили в проекте бюджета. Это тревожные сигналы", – заявил он.

Симороз отметил, что Россия благодаря тоталитарному характеру своей политической системы может и дальше без особых препятствий привлекать людей в армию.

"На самом деле, я не хочу никого пугать, но нам тоже нужно меняться. Враг, используя тоталитарный режим, как проводил мобилизацию, так и продолжает ее проводить. При этом они готовы даже выпускать маньяков из тюрем. Не думаю, что у них с этим будут серьезные проблемы", – сказал ветеран.

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В то же время Симороз подчеркнул, что Украина должна сохранять преимущества своей армии – более высокую подготовку и мотивацию военнослужащих. Однако, по его убеждению, эти преимущества должны подкрепляться надлежащим обеспечением.

"Украинский военный лучше обучен, более мотивирован, он должен быть и лучше обеспечен. Соответственно, мы должны сейчас думать об этом", – отметил ветеран.

Отдельно Симороз обратил внимание на то, как парламент реагирует на потребности армии. По его мнению, народные депутаты уделяют этим вопросам недостаточно внимания, хотя от состояния армии зависит само существование государства.

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"Да, можно много обсуждать внутренние вопросы, вопросы энергетики и так далее, но может сложиться такая ситуация, что обсуждать это будет негде, если они и дальше будут не считаться с армией, которая является основой. Все остальные вопросы идут после армии. Не будет армии – не будет страны", – подытожил ветеран.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, которые проводят территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В Министерстве обороны разъяснили, куда могут обратиться граждане, если не согласны с решениями или действиями представителей ТЦК.