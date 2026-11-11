''Я хотела уехать, чтобы писать правду'': Ольга из Донецкой области рассказала свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
проект Рассвет аналог СтарлинкРоссийский проект "Рассвет" уже задействован в войне против Украины: в чем опасность и как противодействовать угрозеСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаКакое решение принял судНа Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы требовал от государства 1 млн грн компенсации за штраф от ТЦК и мобилизацию: чем все закончилосьИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИллюстрация – евро в кошелькеУкраинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужныОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюГолубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешницеТариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометрКакие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденноКакие прически стилисты советуют женщинам за 60: выглядят непревзойденноЗарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видеоЗарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видеоОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетой и 163 дронами: большинство целей сбила ПВО, но есть последствия в областях. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Я хотела уехать, чтобы писать правду": Ольга из Донецкой области рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
59
"Я хотела уехать, чтобы писать правду": Ольга из Донецкой области рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Ольга присоединилась к проекту "Молодежь выбирает Украину". Источник: Фонд Рината Ахметова

До 2024 года Оля жила в оккупированном Донецке. Она взрослела в городе, где украинский язык постепенно убрали из школьной программы, а вместо истории Украины детям преподавали российскую пропаганду. Поэтому больше всего девушка мечтала уехать на подконтрольную Украине территорию. Свою историю она рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Вообще не было понимания, в какой стране я нахожусь, пока не уехала. Например, когда в начальных классах мы писали эссе и затрагивали тему гражданства, кем мы себя считаем, я просто не понимала, что нужно отвечать, потому что считаю себя украинкой, но сказать об этом там не могу", – говорит Ольга.

''Я хотела уехать, чтобы писать правду'': Ольга из Донецкой области рассказала свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Ольга из Донецкой области. Источник: Фонд Рината Ахметова

Больше всего девушку угнетало то, что школьное образование было пронизано кремлевскими нарративами. Детям постоянно рассказывали, что Украина якобы напала на Донбасс, а Россия его якобы "освободила". Оля не хотела воспринимать эту картину мира, поэтому слушала украинские песни, смотрела фильмы через VPN и самостоятельно изучала язык. Особенно важным для нее стал пример старшей сестры, которая раньше уехала в Украину. "Я понимала, что там есть жизнь, они говорят на украинском языке, а мне на уроке русской литературы постоянно исправляли букву "Г", говорили: "Оля, где ты сейчас находишься?"", – рассказывает девушка.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
7,3 т.
Лучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноября
7,3 т.
Лучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноября
София ЗакревскаяСофия Закревская
1,1 т.
Как украинцам восстановить утраченные документы в Украине и за границей: пошаговое разъяснение
1,1 т.
Как украинцам восстановить утраченные документы в Украине и за границей: пошаговое разъяснение
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,0 т.
Какие растения лучше всего подходят для каждой комнаты: разница действительно есть
1,0 т.
Какие растения лучше всего подходят для каждой комнаты: разница действительно есть

В 11 классе Оля окончательно решила, что хочет поступить в украинский университет. Но подготовка была опасной. Девушка боялась, что ее поисковые запросы об истории Украины могут проверить. Несмотря на это, она продолжала учиться и готовиться к отъезду. В 2024 году Оля наконец переехала в Киев. На адаптацию понадобилось время: сначала ей было непросто найти общий язык со сверстниками. Позже девушка нашла себя в общественной деятельности.

Она присоединилась к проекту "Молодежь выбирает Украину", который реализуют Фонд, Офис Омбудсмана Украины и Министерство молодежи и спорта Украины. Инициатива помогает молодежи адаптироваться после возвращения в Украину: продолжить учебу, найти работу, получить психологическую и юридическую поддержку, а также помощь с жильем.

''Я хотела уехать, чтобы писать правду'': Ольга из Донецкой области рассказала свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Ольга присоединилась к проекту "Молодежь выбирает Украину". Источник: Фонд Рината Ахметова

Оля – одна из 20 участниц проекта. За это время она уже побывала в Нидерландах, выступала перед высокопоставленными лицами и рассказывала европейцам о жизни в оккупации. "Рассказывали о похищенных детях, просто общались с людьми, чтобы они больше знали об Украине. Мы рассказывали о российской системе образования в украинских школах, именно в Донецке. Встречалась с журналистами, чтобы люди за рубежом больше узнали об Украине и об оккупированных территориях", – говорит Оля.

Смотрите историю Ольги здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.

Похожие темы
Временная оккупация украинских городовФонд Рината АхметоваукраинцыУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!