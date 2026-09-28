«Я буду танцевать!» Фонд Рината Ахметова помог хореографу Софии Демидюк пройти реабилитацию после ранения

20-летняя София Демидюк получила ранения во время обстрела Киева 2 июня 2026 года. По дороге к укрытию девушка остановилась, чтобы помочь раненой. Именно в этот момент произошел повторный удар. София получила многочисленные переломы ноги. Недавно она прошла курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

"Я действительно безмерно благодарна Ринату Ахметову и всей команде, которая этим занимается, за то, что они могут предоставить такую возможность. Я слежу за социальными сетями и вижу, что они активно помогают всем", – говорит София.

Спокойствие, свежий воздух и занятия по реабилитации помогли ей восстановить силы и сосредоточиться на возвращении к любимому делу – танцам. Девушка учится на четвертом курсе Киевского университета культуры и планирует стать хореографом. После ранения больше всего София боялась, что травма ноги не позволит ей снова танцевать.

"Первые мои слова людям: "Я же танцовщица, как я буду без ноги?". Сначала, в первые минуты, я думала, что осталась без ноги. Сразу же мысли: у меня в воскресенье концерт, у меня дети выступают, и все это так крутится в голове. Потом выяснилось, что у меня сквозное ранение: прилетел осколок и пробил бедренную кость", – объясняет София.

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Все время после ранения девушка оставалась в сознании. Ситуацию осложняла непрекращающаяся воздушная тревога – из-за опасности скорая не могла выехать на вызов. Первую помощь Софии оказали случайные прохожие. Только ближе к утру ее доставили в больницу, где экстренно прооперировали.

Но едва оправившись от наркоза, София больше всего переживала, что не сможет подготовить своих маленьких подопечных к предстоящему конкурсу. Она рассказала родителям о ситуации, и они взяли репетиции на себя: занимались с детьми, а затем присылали Софии видео. Так она даже из больницы продолжала готовить своих учеников к выступлению.

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"Мне было очень приятно, когда в тот же день, после конкурса, они с медалями пришли ко мне в больницу, как к тренеру. Это было до слез, на самом деле", – говорит девушка.

Ранение заставило приостановить карьеру Софии. Врачи предупредили, что реабилитация будет длительной, ведь поврежденному нерву нужно время для восстановления. Однако София не теряет надежды как можно скорее вернуться на сцену. Сегодня она уже постепенно возвращается к работе с детьми и восстанавливает привычный ритм жизни. А ее самая большая мечта остается неизменной – снова полноценно танцевать.

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"Именно танцы – это смысл моей жизни, и без них я, наверное, не я. На самом деле сейчас для меня сложный период, ведь это должны были быть годы моего карьерного расцвета. Но пока нужно восстановиться. Я знаю и верю, и все знают и верят, что все будет хорошо, и я буду танцевать! Это на 100%", – говорит София.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. С начала работы проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

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Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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