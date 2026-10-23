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"Выжил ради сына": защитник Мариуполя поделился первыми мыслями после возвращения из плена. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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"Выжил ради сына": защитник Мариуполя поделился первыми мыслями после возвращения из плена. Видео
Защитник признался, что мысли о сыне помогли ему выжить. Источник: Скриншот

Пограничник, защищавший Мариуполь, рассказал о своих первых мыслях после возвращения в Украину из российского плена. Воин признался, что на протяжении всего времени изоляции каждый день думал о своем сыне, которого в последний раз видел 14 февраля 2022 года, и именно ради него находил силы жить.

Видео с интервью защитника опубликовала Государственная пограничная служба Украины. Пограничник также рассказал о переоценке ценностей, которую пережил в плену.

Каждый день думал о своем сыне

Защитник рассказал, что в последний раз видел сына 14 февраля 2022 года. По его словам, переписки во время плена не было, поскольку он находился в месте, куда письма почти не доходили.

"Каждый день я думал о своем сыне… и только о нем, и ради него я жил", – признался пограничник.

По его словам, первое, что он хотел бы сделать после возвращения в Украину, – обнять сына, если бы тот сейчас был рядом.

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Увидел флаг своей страны

Отдельно защитник рассказал о моменте, когда после возвращения увидел украинский флаг.

"Увидел свой флаг, флаг своей страны… которую я защищал в городе Мариуполе, защищал до последнего и никого не предал", – сказал он.

Воин добавил, что считает, что достойно выстоял и выдержал все испытания войной и пленом.

"Я считаю, что достойно выстоял и продержался… в ту минуту, в тот час, когда нужно было это сделать", – сказал пограничник.

Семья и страна – превыше всего

Защитник также рассказал о переоценке ценностей во время плена. По его словам, изоляция заставляет по-другому смотреть на вещи, которые в условиях мирной жизни могут казаться привычными.

"Ты в изоляции начинаешь понимать, что для тебя значит твоя страна – это раз, что для тебя значит твоя семья – это два", – говорит воин.

По его словам, когда человек свободен, не имеет ограничений и живет в мире, он не задумывается о значении этих вещей. Война и плен, напротив, заставляют особенно остро почувствовать ценность семьи и своей страны.

"Потому что на самом деле, когда ты свободен, тебя никто не ограничивает, нет войны – ты об этом не думаешь. То есть семья и страна – это превыше всего, это самое главное", – подчеркнул защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 23 октября, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой в рамках договоренностей вернулись 270 наших защитников. Среди них – нацгвардейцы, в частности воины Азова, пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

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