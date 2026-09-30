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Выжил после удара дрона: тяжелораненый Игорь Лисица прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 1,9 т.
Выжил после удара дрона: тяжелораненый Игорь Лисица прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова
Игорь Лисица с женой Юлией
Источник: Фонд Рината Ахметова

Игорь Лисица вез хлеб жителям соседнего села в Сумской области, когда по дороге домой его автомобиль атаковал российский FPV-дрон. Беспилотник врезался в машину со стороны пассажирского сиденья и попал прямо в мужчину. В результате атаки Игорь лишился правой руки, получил множественные осколочные ранения ноги, живота и лица. Недавно он прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова. Это стало важным шагом на пути к его выздоровлению.

"Спасибо Фонду и Ринату Леонидовичу Ахметову. Очень приятно, что он поддерживает и помогает людям с проблемами и тем, кто в этом нуждается", – говорит Игорь.

Выжил после удара дрона: тяжелораненый Игорь Лисица прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова

Важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Источник: Фонд Ріната Ахметова

Во время реабилитации в Закарпатье мужчина прошел восстановительное лечение, а пребывание на природе, в тишине, помогло ему значительно улучшить свое психологическое состояние. Игорь признается, что для него это особенно важно, ведь его семья живет в Сумской области, недалеко от российской границы, где обстрелы происходят ежедневно.

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"Наш город очень сильно страдает каждый день, как только встает солнце и начинают летать FPV-дроны. Очень страшно: выходишь из дома, поднимаешь голову вверх и приходится быстро перебегать и прятаться то в гараж, то в сарай, то в какой-нибудь дом, когда слышишь этот звук", – говорит Юлия, жена Игоря.

Выжил после удара дрона: тяжелораненый Игорь Лисица прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова

Важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Источник: Фонд Ріната Ахметова

Один из таких дней стал для их семьи роковым – 8 июня 2026 года. Игорь вспоминает, как после мощного удара по автомобилю почувствовал, что лишился руки. Военнослужащие оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Только за первые два месяца мужчина перенес 12 операций. Жена Юлия рассказывает, что Игорю было очень трудно смириться с потерей руки. Иногда ему казалось, что все пережитое – лишь страшный сон.

Сейчас психологическое состояние Игоря улучшилось. Он понимает, что впереди еще длительное лечение и подготовка к протезированию, однако не теряет оптимизма и надеется вскоре вернуться к активной жизни. Самой большой опорой для себя мужчина называет жену Юлию. Говорит, что без ее поддержки не справился бы с испытаниями, которые выпали на его долю.

Выжил после удара дрона: тяжелораненый Игорь Лисица прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова

Важкопоранений Ігор Лисиця пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова

Источник: Фонд Ріната Ахметова

"После того, как все произошло, мы же не железо, бывают эмоции, слезы. А Игорь говорит: "Юль, все будет хорошо, не переживай. Ты у меня единственная, без тебя я не могу. Мы – семья, вместе мы – сила". И ты сразу понимаешь, что нужно быть сильной, быть вместе, поддерживать друг друга и семью", – признается Юлия.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. С начала работы проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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