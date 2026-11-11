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Сергей Матиос
Сергей Матиос

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Новости. Общество / Мнения
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Выезд за границу вполне доступен. Соколов лично проверил

Выезд за границу вполне доступен. Соколов лично проверил
Бизнесмен из Днепра Владислав Соколов – фигурант дела о хищении бюджетных денег во время строительства защитных сооружений на энергообъектах Киевской области. Источник: Соцсети

Странно наблюдать, как простолюдины продолжают ныть из-за закрытых границ. Какие-то проблемы с выездом, ограничения, несправедливость…

Далее текст на языке оригинала.

Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.

Выезд за границу вполне доступен. Соколов лично проверил

Владислав Соколов. Источник: Соцсети

До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.

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Війна ти прекрасна – тривай вічно!

Выезд за границу вполне доступен. Соколов лично проверил

Владислав Соколов. Источник: Соцсети

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Сергея Матиоса
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