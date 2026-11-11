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Выезд за границу вполне доступен. Соколов лично проверил
Странно наблюдать, как простолюдины продолжают ныть из-за закрытых границ. Какие-то проблемы с выездом, ограничения, несправедливость…
Далее текст на языке оригинала.
Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.
До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.
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Источник:Фейсбук Сергея Матиоса