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Вывезли мужчину весом 170 кг: в Украине опробовали "робоноши" для эвакуации раненых. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Вывезли мужчину весом 170 кг: в Украине опробовали "робоноши" для эвакуации раненых. Видео
НРК "Робоноши" для транспортировки раненых. Источник: ARMOLAB

В Украине провели испытания наземного роботизированного комплекса "Робоноши", предназначенного для медицинской эвакуации. Во время тестирования он перевез сотрудника компании ARMOLAB по имени Назар, вес которого составляет 170 кг, хотя заявленная грузоподъемность устройства — 120 кг.

Об этом сообщила компания ARMOLAB на своей странице в Facebook, опубликовав видео испытания. На кадрах видно, как комплекс перевозит мужчину.

Для чего предназначены "Робоноши"

"Робоноши" позволяют перевозить раненых без ручной переноски. Комплексы используются во время вспомогательных миссий.

Основные технические характеристики "Робоноши":

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  • запас хода на одном заряде аккумулятора – 20 км;
  • скорость с грузом – 6 км/ч;
  • грузоподъемность – 120 кг;
  • вес – 60 кг;
  • клиренс – 140 мм;
  • рабочие габариты – 180 × 75 × 34 см;
  • габариты в сложенном состоянии – 55 × 75 × 55 см;
  • система управления – HOTRS DS600.

Вывезли мужчину весом 170 кг: в Украине опробовали ''робоноши'' для эвакуации раненых. Видео

"Робоноши" перевозят мужчину весом 170 кг во время испытания. Источник: Скриншот

Как усовершенствовали комплекс

ARMOLAB усовершенствовала "Робоноши" с учетом отзывов медицинской группы, работающей на Купянском направлении. Разработчики учли опыт использования комплекса в боевых условиях.

В частности, они упростили доступ к аккумуляторам, чтобы их можно было быстрее заменять. Отсек оборудовали так, чтобы в нем помещались две батареи. Благодаря этому запас хода наземного роботизированного комплекса увеличился с 10 до 20 км.

Также усилили крепления: крылья для фиксации изготовили из более толстого металла, а узлы сцепления укрепили для большей надёжности конструкции во время движения.

На шасси установили широкий вспомогательный каток с усовершенствованным механизмом кинематического развертывания. Он облегчает складывание "Робонош", улучшает стабилизацию шасси и проходимость комплекса.

На несущем полотне предусмотрена подушка, которая должна предотвращать асфиксию и уменьшать вибрационные нагрузки во время транспортировки.

Панель управления и приборов перенесли в торцевую часть подушки, чтобы оператору было удобнее включать комплекс и следить за уровнем заряда аккумуляторов.

В этом же месте разместили радиоприемник пульта, спрятав его в отсек с поворотной крышкой. Это позволяет заменять приемник или повторно привязывать пульт без специальных инструментов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года подразделения Сил обороны Украины выполнили более 100 тысяч логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботизированных комплексов. Их используют на опасных участках фронта для доставки боеприпасов, еды и воды, а также эвакуации раненых и погибших.

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