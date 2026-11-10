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"Выходи из дома": 93-я ОМБр "Холодный Яр" инициировала разговор о страхе перед мобилизацией

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
45
"Выходи из дома": 93-я ОМБр "Холодный Яр" инициировала разговор о страхе перед мобилизацией
Рекрутинговая кампания "Выходи из дома". Источник: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" запустила рекрутинговую кампанию "Выходи из дома". "Холодноярцы" – одна из самых боеспособных и крупных бригад Украины, за плечами которой – более 25 лет боевого опыта: от миротворческих миссий до полномасштабной войны против России.

''Выходи из дома'': 93-я ОМБр ''Холодный Яр'' инициировала разговор о страхе перед мобилизацией

Рекрутинговая кампания "Выходи из дома". Источник: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

"Для части потенциальных рекрутов война начинается задолго до фронта. Она начинается с двери собственной квартиры. Человек боится мобилизации, избегает лишних выходов из дома, пытается переложить повседневные дела на близких и живет в постоянном ожидании звонка в дверь", – объяснили в бригаде.

Защитники отметили, что не спорят со страхом человека, который боится армии, но всегда готовы поговорить о том, что будет дальше.

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''Выходи из дома'': 93-я ОМБр ''Холодный Яр'' инициировала разговор о страхе перед мобилизацией

Рекрутинговая кампания "Выходи из дома". Источник: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

"В ее представлении армия – это потеря контроля над собственной жизнью, неизвестность, опасность, "случайное" попадание в любое подразделение, отсутствие перспектив развития, страх за собственную жизнь, ощущение, что после мобилизации решения уже будут принимать без нее", – отметили в бригаде.

''Выходи из дома'': 93-я ОМБр ''Холодный Яр'' инициировала разговор о страхе перед мобилизацией

Рекрутинговая кампания "Выходи из дома". Источник: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

Подразделениями бригады руководят командиры – воины с фронта, которые знают цену жизни и учат бойцов действовать правильно.

"Славные традиции "холодноярцев" и бесценный опыт, приобретенный в боях, сформировали нас такими, какие мы есть сегодня. Сейчас нам нужны новые подходы, чтобы нас услышали. Цель кампании "Выходи из дома" – изменить представление о службе в армии у тех, кто больше всего ее боится. Не убеждать человека лозунгами, которые в этом случае не работают, а показать ему зеркало

''Выходи из дома'': 93-я ОМБр ''Холодный Яр'' инициировала разговор о страхе перед мобилизацией

Рекрутинговая кампания "Выходи из дома". Источник: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

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