Карпатская Верховина скрывает не только грибные сокровища, но и множество легенд и необычных мест. В новом выпуске проекта "Видимое невидимое" команда OBOZ.UA отправилась на поиски белых грибов, узнала секреты опытной грибницы и увидела редкие находки.

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Также ведущая Леся Гасич посетила места, связанные с гуцульской мистикой, и музей магии и мольфарства в Яремче. Об этом говорится в выпуске "Видимое невидимое" на OBOZ.UA.

Где искать белые грибы в Карпатах

Вместе с блогером и грибницей Наталией Верховинской команда поднялась на полонину Псаривка на высоту более 1300 метров. Несмотря на завершение сезона и нехватку дождей, участникам похода удалось найти несколько корзин грибов.

Наталия поделилась собственными секретами поиска: если нашли один белый гриб, стоит внимательно осмотреть местность в радиусе 3–5 метров – рядом могут расти другие. Грибница также рассказала о традиции стучать по грибам, чтобы проверить их плотность, и объяснила, почему лучше выкручивать их из земли, а не срезать.

В разговоре шла речь и о разных видах грибов Карпат, в частности о польских грибах, рыжиках, сыроежках и мухоморах. Отдельно показали сатанинский гриб, который синеет после разрезания, а также редкий тунт, или пыстряк, занесенный в Красную книгу Украины.

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Мухоморы, грибные рекорды и необычные находки

Наталия Верховинская упомянула, что однажды вместе с отцом нашла 127 белых грибов на одном участке. Ее личный рекорд сбора – 90 килограммов за один поход.

Главные истории дня

Грибница также рассказала, какие грибы лучше подходят для сушки, маринования и приготовления блюд. В частности, для маринования она советует выбирать молодые белые грибы со светлой губкой под шляпкой.

Отдельное внимание уделили мухоморам, которые продают на карпатских рынках. Наталия предостерегла от их употребления без соответствующих знаний и подчеркнула, что такие грибы могут быть опасны.

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Гуцульские легенды и места силы

После грибного похода выпуск знакомит зрителей с местными преданиями. Среди них – истории о бесице, которую описывают как необычайно красивую девушку, заманивавшую мужчин в лес, а также о так называемом блуде, из-за которого люди якобы теряли ориентацию.

Команда также побывала у скалы Жаба в Яремче. Там показали каменную чашу, которую связывают с древними жертвоприношениями животных. По рассказу экскурсовода, кровь должна была стекать со скалы вниз. В выпуске упомянули и другие места силы в Карпатах.

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Кто такие мольфары и что хранят в музее магии

В Яремче команда посетила музей магии и мольфарства, где рассказали о разных направлениях мольфарства – в частности, о травничестве, шептании и обрядах, связанных с погодой.

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Среди экспонатов показали мольфарский посох, который, по преданиям, использовали для воздействия на погоду, а также обрядовые предметы и амулеты. Один из них называется "гадяча пацьорка" – так по-гуцульски называют змеиную бусину.

В музее также рассказали легенду о том, как человек мог получить дар управлять погодой, спасши лягушку от змеи. А еще показали обрядовые практики мольфаров и объяснили, как они использовали заклинания и молитвы.

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В Верховине показали горящую воду

Еще одной необычной локацией стал источник в Верховине, где можно увидеть, как горит вода. По словам ведущих, его открыли примерно в 1950-х годах. Такой эффект объясняют наличием газов, в частности метана и пропана.

Участники выпуска продемонстрировали это явление и даже попробовали воду на вкус.

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В течение выпуска команда также собрала грибы, которые планируют разыграть среди зрителей за донаты для украинских военных. Кроме этого, зрителям предложили присоединиться к розыгрышу туристического снаряжения.

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Где команда OBOZ.UA уже побывала в рамках проекта "Видимое невидимое"

Ранее в рамках проекта "Видимое невидимое" команда OBOZ.UA уже исследовала разные уголки Украины и знакомила зрителей с местными традициями и культурными памятниками. В частности, на Гуцульщине журналисты рассказывали об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке.

Также команда побывала на Подолье, где показала уникальную роспись в Самчиках, загадочный Меджибож, местный "Версаль" и малоизвестное блюдо Хмельнитчины. В одном из выпусков проекта OBOZ.UA воссоздал традиции празднования Ивана Купала, которые пытались уничтожить в советские времена. Отдельно зрителям представили выпуск о Гуцульщине, посвященный Украине и украинцам.