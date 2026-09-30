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Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read6 мин
icon 11,2 т.
Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео
Новая серия проекта OBOZ.UA об Украине и украинцах
Источник: Коллаж OBOZ.UA

OBOZ.UA продолжает проект "Видимое невидимое" об Украине – о наших обычаях, сооружениях, блюдах, традициях, достопримечательностях и, прежде всего, о людях, которые сохраняют и возрождают украинскую культуру.

На этот раз наша команда отправилась на Гуцульщину, в Косов в Ивано-Франковской области, чтобы показать уникальную косовскую керамику, традиции местных мастеров и легендарный косовский рынок.

"Мы едем в Ивано-Франковскую область, в край, очень богатый украинскими обычаями и традициями, в город Косов. Покажем вам косовскую керамику, как делают ожерелья из керамики. Это очень изящно и сейчас очень популярно, в тренде в Украине. Также – о самом крае, о том, как люди сохраняют эти традиции и почему обязательно нужно туда поехать", – отметила главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

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В Косове OBOZ.UA пообщался с гончарами, мастерами народного искусства, местными жителями и продавцами на рынке. Мы увидели, как создают керамические изделия и ожерелья, узнали больше о гуцульской одежде и ремеслах, а также посетили одну из самых известных местных ярмарок.

Косовский рынок: гуцульская одежда, керамика и вещи с историей

Одной из главных частей путешествия стала косовская керамика. Ее особенность – сложная техника ручной росписи и характерные зеленый, желтый и синий цвета. На изделиях часто изображают растения, животных и сцены из повседневной жизни гуцулов.

Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео

Косівська кераміка

Источник: Скриншот

Мастера показали OBOZ.UA, как работают с глиной – от формовки изделия на гончарном круге до обжига. Во время второго обжига глазурь образует характерные "слезы печи" – зеленые и желтые потеки. В 2019 году косовская расписная керамика вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Один из мастеров также передал для розыгрыша керамическую чашку, а собранные средства пойдут на поддержку украинских военных. Принять участие в розыгрыше можно было при условии пожертвования от 100 гривен.

Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео

Розіграш керамічної чашки

Источник: Скриншот

Косовский рынок: 400–500 лет торговли, гуцульских традиций и встреч

Отдельно команда OBOZ.UA посетила Косовский рынок, которому, возможно, 400–500 лет. По словам Александра Михайловича, Косову около 600 лет, а сам базар традиционно работает каждую субботу и остается местом торговли и встреч.

Исторически сюда приезжали жители гор и равнины: гуцулы привозили деревянные и шерстяные изделия, сыр, грибы и ягоды, а взамен покупали зерно и кукурузу. Сегодня среди посетителей рынка – местные жители, оптовики, туристы и байеры, которые ищут старинные вещи и одежду для дальнейшей продажи.

Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео

Косівський ринок

Источник: Скриншот

На рынке можно найти гуни, покрывала, каймы, пацорки, вышитые рубашки, керамику и деревянные изделия. Современные гуни стилизуют под разные фасоны и цвета, а рядом продают брынзу, будз и традиционные сырные коники, которые, в частности, кладут в пасхальную корзинку.

Отдельной частью рыночной культуры остается торг – покупатели здесь привыкли договариваться о цене. А сам рынок, по словам Александра Михайловича, сохраняет свое основное назначение – торговлю и место встречи.

Керамическое ожерелье и гуцульские традиции

Еще одна особенность Косовщины – керамические ожерелья семьи Мицканов, которые изготавливают уже почти полвека. Каждая бусина формируется и полируется вручную, а секреты ремесла передаются из поколения в поколение.

Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео

Керамічне намисто родини Мицканів

Источник: Скриншот

Во время путешествия мы также побывали на конном фестивале "Огирфест" в селе Смодна, где были представлены лошади разных пород, проводились соревнования, мастер-классы и другие мероприятия.

Предыдущие выпуски "Видимого невидимого"

Первый выпуск проекта был посвящен Полтавской области и селу Бодаква. Команда OBOZ.UA рассказала об истории села, столетней школе, музее народоведения и традиции изготовления рождественских дидухов.

В одном из следующих материалов журналисты отправились в Ивано-Франковскую область, в сердце Гуцульщины. Там они показали традиции местных жителей, в частности приготовление бануша и гуцульских голубцов, а также рассказали о художнице Параске Плитке-Горицвит.

Отдельный выпуск был посвящен Подолью и Хмельницкой области. OBOZ.UA побывал в Самчиках, где показал историко-культурный заповедник, а также рассказал о малоизвестном местном блюде из огурцов.

Еще одна история вернула команду в село Витачев на Киевщине, где журналисты воссоздали традиции празднования Ивана Купала – от плетения венков до прыжков через костер.

Также в рамках проекта OBOZ.UA рассказал о самчиковской росписи, Меджибоже и традициях Подолья. В выпуске речь шла о возрождении уникальной росписи, истории Меджибожа, а также о местных традициях и легендах.

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