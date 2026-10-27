Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

В Краматорске Донецкой области по улицам, где еще недавно встречались друзья, работали заведения и гуляли дети, теперь ходят преимущественно бойцы Сил обороны и редкие местные жители. Национальная полиция Украины опубликовала снимки города, на которых видно, как изменился его привычный облик.

Видео дня

Полиция опубликовала фотографии в своем канале. На них изображены бойцы штурмового полка "Цунами" бригады Национальной полиции Украины "Лють", которые проходят по знакомым улицам Краматорска.

Город изменился

"Это улицы, на которых еще недавно кипела жизнь… Здесь встречались, пили кофе, наслаждались бургерами и круассанами. Здесь звучал искренний смех, а по улицам гуляли дети", – говорится в публикации Национальной полиции.

Теперь на знакомых улицах значительно меньше людей. Привычный городской пейзаж дополняют колючая проволока и антидроновые сетки. Рядом с местными жителями передвигаются военные, которые продолжают выполнять задачи в городе.

РЕКЛАМА

На опубликованных снимках бойцы полка "Цунами" проходят по местам, которые раньше были частью повседневной жизни Краматорска. Полицейские отметили, что военные фотографируют город, чтобы запечатлеть в памяти его нынешний облик.

Главные истории дня

"Краматорск – это не только улицы и здания. Это жизнь, воспоминания и люди", – подчеркнули в Национальной полиции Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краматорске в результате российской атаки погибли трое работников ТЭЦ.