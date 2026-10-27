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Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
5,6 т.
Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото
Рядом с местными жителями передвигаются военные. Источник: t.me/UA_National_Police

В Краматорске Донецкой области по улицам, где еще недавно встречались друзья, работали заведения и гуляли дети, теперь ходят преимущественно бойцы Сил обороны и редкие местные жители. Национальная полиция Украины опубликовала снимки города, на которых видно, как изменился его привычный облик.

Полиция опубликовала фотографии в своем канале. На них изображены бойцы штурмового полка "Цунами" бригады Национальной полиции Украины "Лють", которые проходят по знакомым улицам Краматорска.

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

Город изменился

"Это улицы, на которых еще недавно кипела жизнь… Здесь встречались, пили кофе, наслаждались бургерами и круассанами. Здесь звучал искренний смех, а по улицам гуляли дети", – говорится в публикации Национальной полиции.

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Теперь на знакомых улицах значительно меньше людей. Привычный городской пейзаж дополняют колючая проволока и антидроновые сетки. Рядом с местными жителями передвигаются военные, которые продолжают выполнять задачи в городе.

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

На опубликованных снимках бойцы полка "Цунами" проходят по местам, которые раньше были частью повседневной жизни Краматорска. Полицейские отметили, что военные фотографируют город, чтобы запечатлеть в памяти его нынешний облик.

"Краматорск – это не только улицы и здания. Это жизнь, воспоминания и люди", – подчеркнули в Национальной полиции Украины.

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

Улицы, на которых еще недавно кипела жизнь: как выглядит Краматорск сегодня. Фото

Как выглядит Краматорск сегодня. Источник: t.me/UA_National_Police

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краматорске в результате российской атаки погибли трое работников ТЭЦ.

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