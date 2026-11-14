''Все началось с просьбы матери'': в Черниговской области семья построила замок во дворе. Фото и видео

В селе Дмитровка на Черниговщине обычный семейный двор превратился в настоящий средневековый замок с башнями, коваными элементами и собственным гербом. Все постройки своими руками создал Юрий Солдатов вместе с женой и тремя дочерьми.

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Необычное строительство началось с простой просьбы матери обустроить летнюю кухню, но со временем переросло в масштабный семейный проект. О том, как семья создавала замок из доступных материалов и почему он стал местом, которое до сих пор объединяет родных, рассказала "Суспільному" дочь мастера Ольга Солдатова.

Как на месте старого дома появилась летняя кухня с башнями

Родители Ольги переехали на Черниговщину из Сибири в 1966 году. Они работали на радиостанции при нефтеразведке в Бахмачском районе и купили участок в Дмитровке, где стоял старый заброшенный дом. Несмотря на его состояние, Юрию Солдатову понравилось это место.

"У нас тут две библиотеки были – детская и взрослая. Школа. И железная дорога. Папа и мама работали, а мы, маленькие, ходили в школу", – вспоминает Ольга.

Позже отец построил на участке новый дом из известняка и дерева. Рядом росли вишни и малина, из которых мать варила варенье. Однако делать это во дворе было неудобно, поэтому она попросила мужа построить летнюю кухню.

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Семья собралась за столом, чтобы обсудить будущую постройку. Юрий предложил трем дочерям нарисовать собственные проекты. Девочки три дня работали над рисунками, а потом представили идеи отцу.

В частности, одна из дочерей, Светлана, предложила сделать башни. Эту идею она позаимствовала из иллюстраций в сказочных книгах, которые брала в библиотеке. Отец согласился, хотя общий замысел будущей постройки уже держал в голове.

"За семейным столом собрались и решали. Отец спрашивает: "Будем маме строить кухню?" Мы такие радостные, говорим: "Будем!" Он говорит: "Тогда рисуйте проекты"", – рассказывает Ольга.

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Строили всей семьей и искали материалы по всему селу

Главным условием Юрия Солдатова было, чтобы в строительстве участвовали все члены семьи. Работа продвигалась медленно, ведь сначала нужно было освоить технологию кладки камня.

Семья спешила завершить первый этаж до морозов, поскольку строительную смесь готовили на воде. Дочери помогали отцу еще до школы: приносили кирпичи и готовили раствор. После уроков возвращались домой, переодевались, обедали и снова шли работать. Домашние задания выполняли уже после захода солнца.

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В те годы строительные материалы было трудно приобрести, а иногда они стоили слишком дорого. Поэтому отец искал альтернативы. В частности, использовал кирпич, который местные кирпичные заводы выбрасывали как мусор.

Для перевозки камня и кирпича Юрий Солдатов даже сделал тракторок из двух мотоблоков. Отбракованный кирпич вывозили в овраг, откуда семья доставала его самостоятельно.

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"Отец говорил: "Лишь бы одна сторона была ровной". Видно же, что это пережог – он с дефектом", – вспоминает Ольга.

Единственный раз, когда Юрий попросил помощи посторонних людей, был во время заливки бетонного перекрытия между первым и вторым этажами летней кухни. Для этого он пригласил мастеров и друзей. Второй этаж обустроили как комнату для приема гостей, где семья также все делала своими руками.

"Кресла мы делали сами. Ведь здесь они играли в карты. И нужно было, чтобы было удобно сидеть весь вечер. Мы очень часто собирались здесь на все праздники. Собирались большой компанией, и даже позже все наши школьные друзья тоже собирались именно у нас", – рассказывает дочь мастера.

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Основной замок начали строить в 1987 году

За строительство основной части замка семья взялась в 1987 году. По словам Светланы Солдатовой, тогда в Советском Союзе начинался переход к рыночной экономике, а отец понимал, что надвигается инфляция.

Он предложил вложить семейные сбережения в строительство, чтобы не потерять деньги. Тогда решили реконструировать дом из известняка: расширить его и обложить кирпичом. Работы продолжались до 1992 года.

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Благодаря опыту, полученному во время строительства летней кухни, на этот раз кладка была значительно качественнее. Основную часть работ выполняли летом, когда все дочери приезжали домой на каникулы.

Зимой семья работала в кузнице, которую обустроили неподалеку. Там изготавливали фонарики, парапеты и решетки для замка. Металл также приходилось искать самостоятельно и перерабатывать.

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Ольга вспоминает, что семья собирала металлические проволоки, которыми стягивали древесину в вагонах. После разгрузки их разбивали и выбрасывали, а Солдатовы находили эти остатки среди кустов и сорняков.

"Вагоны возили, например, доски или бревна. И их стягивали металлическими проволоками. Когда разгружали дерево, проволоку разбивали и выбрасывали. Мы ходим по кустам собираем, а над нами все смеются. Потому что, представляете, бурьян вот такой. А в бурьяне все перепутано", – рассказывает женщина.

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Семейный герб с символами земли, солнца и свободы

Одной из особенностей замка стал семейный герб, который Юрий Солдатов также изготовил собственноручно. Он расположен над гостевой комнатой.

По словам Ольги, в символику герба отец заложил собственное видение жизни и творчества. Земля для него была источником всего прекрасного, ведь именно под солнцем на ней растут цветы и живет все живое. Под гербом он разместил изображение птички, которая символизирует свободу фантазии.

"На земле все красивое – под солнцем. Все живет, и цветок растет из земли. То есть вдохновение и жизнь там, где есть земля и солнышко всегда светит. Под нашим гербом он сделал птичку. Фантазия – она не в клетке сидит, а на воле летает", – объясняет Ольга.

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Татьяна Солдатова рассказывает, что, несмотря всего на семь классов образования, отец на протяжении жизни много читал и интересовался разными науками. Он хорошо разбирался в архитектуре и электротехнике, а также следил за политическими событиями в стране.

Родные вспоминают Юрия как честного и справедливого человека, который не боялся высказывать собственное мнение и отстаивать его. Он хотел, чтобы семья выделялась и была узнаваемой благодаря необычному двору.

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Замок стал местом, которое объединяет всю семью

По словам Ольги, Юрию Солдатову несколько раз предлагали продать дом, однако он отказывался. Отец хотел, чтобы постройка осталась семье в наследство и была местом, куда смогут возвращаться все близкие.

Мать Мария умерла в 2006 году, а отец Юрий – в 2013-м. Сейчас в доме постоянно живет младшая из сестер Светлана. Остальные члены семьи приезжают сюда при первой возможности.

Для Солдатовых замок – не просто необычное сооружение, а родное место, которое хранит общие воспоминания и помогает близким держаться вместе.

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"Что бы ни случилось с кем-либо – есть место, куда можно вернуться. И он всегда старался, чтобы мы держались вместе, сплоченно. Это наша база", – говорит Ольга.

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