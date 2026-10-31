Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: где самая тяжелая ситуация"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
552
Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото
На Говерле заметили целую коллекцию брокенских призраков

На Говерле туристам удалось увидеть необычное оптическое явление – бро́кенских призраков. Во время подъема над облаками они заметили сразу несколько таких теней.

Бро́кенских призраков было так много, что туристы даже не успевали фотографировать каждого из них. Об этом в Facebook написала Алина Косовская.

На Говерле заметили целую коллекцию бро́кенских призраков

Путешественники поделились снимками необычного явления, которое наблюдали во время подъема на самую высокую гору Украины. Они находились над облаками и по пути встретили нескольких бро́кенских призраков.

"Ну-у, этот недостаточно красивый, ради него я даже не буду доставать телефон", – шутливо описала Косовская свои впечатления от увиденного.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
4,7 т.
Пружинные, гибридные, латексные или memory: гид по матрасам для лучшего сна
4,7 т.
Пружинные, гибридные, латексные или memory: гид по матрасам для лучшего сна
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
4,1 т.
Часть Украины накроют дожди и туман: прогноз погоды на выходные
4,1 т.
Часть Украины накроют дожди и туман: прогноз погоды на выходные
Денис КазанскийДенис Казанский
3,4 т.
Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой
3,4 т.
Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой
Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Что такое Брокенский призрак

Брокенский призрак, или горный призрак, – это оптическое явление, во время которого человек видит собственную тень на поверхности облаков или тумана. Она появляется в направлении, противоположном Солнцу, и может казаться неестественно большой.

Иногда вокруг тени образуются цветные кольца – глория. Сам призрак также может двигаться: это объясняется перемещением слоя облаков и изменением их плотности.

Почему возникает необычная тень

Явление можно увидеть, когда Солнце светит позади человека, который стоит на хребте или вершине и смотрит вниз на туман. Его тень проецируется на капли воды в облаках, а из-за перспективы приобретает причудливые очертания.

Большой размер тени – оптическая иллюзия. Она кажется огромной, потому что наблюдатель сравнивает ее с удаленными объектами, видимыми сквозь просветы в облаках. Восприятие глубины также меняется из-за того, что капли воды расположены на разном расстоянии от глаз.

Цветные кольца вокруг призрака называют глорией. Они возникают напротив Солнца, когда свет взаимодействует с облаками, состоящими из капель воды одинакового размера. Этот эффект связан с дифракцией света.

Где можно увидеть Брокенского призрака

Название явления происходит от горы Брокен в немецких горах Гарц. Там из-за частых туманов и доступности горных вершин его можно наблюдать особенно часто. Брокенского призрака описал Иоганн Зильбершлаг еще в 1780 году.

Увидеть это оптическое явление можно в разных горных уголках мира, в частности в Крымских горах и Карпатах. Подобный эффект иногда наблюдают и пассажиры самолетов.

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле зафиксировали много Брокенских призраков. Источник: facebook.com/alinkakosovska

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате слой снега покрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля. 

Похожие темы
Карпатытуристы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!