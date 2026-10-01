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Верховная Рада не переедет во Львов из-за ситуации с безопасностью: для народных депутатов провели тренинг по оказанию домедицинской помощи

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
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Верховная Рада не переедет во Львов из-за ситуации с безопасностью: для народных депутатов провели тренинг по оказанию домедицинской помощи
Руслан Стефанчук
Источник: «Суспильне» Одесса

"Верховная Рада не переезжает во Львов в связи с ситуацией с безопасностью ситуацией", – сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Депутаты остаются на улице Грушевского, 5, но учатся оказывать домедицинскую помощь.

На днях в стенах парламента прошла серия тренингов по оказанию домедицинской помощи.

Их прошли народные избранники и сотрудники аппарата Верховной Рады. Всего в обучении, организованном компанией "Сента-Фарм", приняли участие более 140 человек.

"Уровень подготовки участников в целом был довольно низким. Лишь около 10 участников знали, что такое турникет. Что такое гемостатик, почти никто не знал. Были и такие, которые говорили: "Ой, мне больно накладывать турникет, я больше не хочу". Приходилось объяснять, что это базовый навык для каждого. Навык, который спасает жизнь. Но в целом хочу отметить, что почти все участники справились хорошо, все поблагодарили за предоставленную возможность", – рассказывает Елена Тонкошкуренко, директор "Сента-Фарм", первого украинского сертифицированного производителя гемостатиков.

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В компании также добавили, что тренинг для народных избранников является частью широкой инициативы "Сента-Фарм" по обучению сотрудников государственных и образовательных учреждений.

"Мы проводим тренинги для различных социальных групп населения прежде всего потому, что у нас идет война. Киев и другие города подвергаются атакам и разрушениям. Осколки могут ранить людей, вызвать кровотечение. Человек в стрессовой ситуации может не знать, как помочь себе или другому, не иметь для этого необходимых средств. Но если она обучена, то способна действовать и помочь хотя бы в первую очередь. И даже если не брать во внимание войну, никуда не исчезли ДТП, бытовые порезы и другие травмы", – отмечают в компании.

В настоящее время компания "Сента-Фарм" входит в инициативную группу, которая работает над законодательной инициативой об обязательном обучении оказанию домедицинской помощи сотрудников государственных и образовательных учреждений, а также сотрудников любых коммерческих мест массового скопления людей – таких как рестораны, фитнес-клубы, концертные залы, ивент-холлы и т. д.

Справка о компании:

Компания "Сента-Фарм" – украинский производитель средств для остановки кровотечений, основанный в первые дни полномасштабного вторжения.

"Сента-Фарм" производит гемостатические бинты и салфетки.

Бинты предназначены для остановки сильных кровотечений, в частности в полевых условиях, а салфетки – для небольших ран. Сегодня продукция компании спасает жизни не только на фронте, но и в тылу.

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