Враг планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач
Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН).
Далее текст на языке оригинала.
Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.
КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.
Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.
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