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Сергей Бескрестнов ("Флеш")
Сергей Бескрестнов ("Флеш")

советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны

Новости. Общество / Мнения
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icon 1,2 т.
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Враг планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач

Враг планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач
Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото

Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН).

Далее текст на языке оригинала.

Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.

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Источник:Facebook Сергея Бескрестнова
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