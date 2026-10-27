''Они отняли мое прошлое'': Иван Залогин из Луганска рассказал свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Вернувшись в Бучу после изгнания оккупантов, Иван Залогин застал свой дом разграбленным и разрушенным. Это был не первый дом, которого его лишила война. В 2016 году он бежал от войны из родного Луганска, чтобы построить новую жизнь в Киевской области. Но российская оккупация настигла его снова. Свою историю Иван рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Это была полностью разбитая квартира, у нас выбили двери. Оккупанты, когда находились в нашей квартире, устроили там госпиталь. Все было залито кровью. По всей квартире были разбросаны фотографии: мои детские, фотографии моей сестры, мамы. Они отняли у меня все прошлое, будто пытались уничтожить все прекрасное, что там было", – рассказывает Иван.

До 2014 года именно Луганск был для Ивана родным домом. Однако с оккупацией все изменилось: из школ изымали украинские книги и уроки языка, вместо этого усиливали пропаганду. Некоторое время семья ждала освобождения города, но когда оккупационные власти усилили давление, а граждан с проукраинской позицией начали преследовать спецслужбы, они решились уехать на подконтрольную Украине территорию. Родители Ивана хотели дать сыну качественное образование и безопасное будущее, поэтому поселились в Буче Киевской области. Тогда они и представить не могли, что через несколько лет именно этот город станет символом зверств российской армии, а им снова придется бежать от оккупации. Для юноши, которому ранее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, новое испытание лишь усилило тревожность.

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"После жизни в Луганске на оккупированных территориях мне поставили ПТСР. Я до сих пор с этим работаю. Ты никогда не знаешь, что может тебя триггернуть, какие травматические моменты. И вот, собственно, события в Буче стали таким триггером, когда меня накрыло воспоминаниями и осознанием того, что жизнь может закончиться", – объясняет юноша.

Однако парень смог овладеть эмоциями и начал помогать другим – реализовывать общественные инициативы и поддерживать людей с временно оккупированных территорий.

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"Моей концепцией после выезда из оккупации стала необходимость быть голосом для тех, кто уехал. Быть голосом людей, которые до сих пор живут на оккупированных территориях, и, собственно, попыткой поддержать демократические процессы в нашей стране, чтобы такого никогда не произошло на других территориях", – отмечает Иван.

Смотрите историю Ивана Залогина здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.