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"Огонь не дочитал": #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read4 мин
icon 405
"Огонь не дочитал": #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара
Каждый экземпляр одновременно является свидетельством российской войны против украинской культуры

За последние три месяца российские ракеты дважды поразили склады издательства #книголав, в результате чего было утрачено более 250 тысяч книг. Во время последней атаки, ночью 7 октября, пострадали и тиражи, часть которых уже удалось восстановить после предыдущего удара. Это издания, которые должны были найти своих читателей, стать подарками и занять место на домашних полках.

После обстрела читатели просили не списывать поврежденные экземпляры, а дать им шанс попасть к новым владельцам. Так возникла инициатива "Огонь не дочитал": книги со следами огня, которые остались пригодными для чтения, можно приобрести по специальной цене. Каждый экземпляр одновременно является свидетельством российской войны против украинской культуры и напоминанием о труде людей, которые создают и издают книги.

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

За последние три месяца российские ракеты дважды поразили склады издательства #книголав. Источник: пресс-служба

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"Мне больно смотреть на эти книги, потому что я знаю, сколько труда стоит за каждой из них и сколько людей работали, чтобы она появилась. И как легко все это уничтожить одной ракетой. Но в то же время я думаю, что они все-таки победили: их пытались уничтожить, а они остались", – говорит Светлана Павелецкая, соучредительница издательства.

Директор издательства Максим Праздников подчеркивает: "Это не просто книги, это свидетельство войны, материальное напоминание о том, что переживает украинский бизнес".

Как работает "Огонь не дочитал"

Уцелевшие экземпляры разделили на пять подборок: современная проза, фэнтези, детская литература, классика и нон-фикшн. Покупатель выбирает жанр, а конкретное название остается сюрпризом: издательство продолжает учет книг, которые удалось спасти. Такое "свидание вслепую" может познакомить читателя с историей, которую он сам бы не выбрал, но которая в итоге станет любимой. За первый день акции #книголав получил более 3 тысяч заказов – и это чрезвычайно радует.

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Ева Коршик. Источник: пресс-служба

Каждый экземпляр стоит 300 гривен. Двух одинаковых книг не будет: каждая имеет свои следы пожара и свою историю спасения. Отправка заказов начнется в ноябре.

"Я не знаю, сколько таких книг нам удастся продать. Но очень хочу, чтобы как можно больше из них оказались в ваших библиотеках", – добавляет Светлана Павелецкая.

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Оля Цыбульская. Источник: пресс-служба

На эту утрату откликнулись и люди, сотрудничавшие с издательством. Наталья Денисенко, составительница сборника "Голос света", призналась: "Когда я увидела новость, то подумала: "Это же наши книги, как они так могли?" […] И это очень больно, потому что книги – это наша культура, наш язык". Оля Цибульская добавляет: "Книги должны пахнуть кофе, а не дымом. Именно в этом издательстве родилась моя "Цвети", поэтому мне особенно больно за людей, которые вкладывают душу в каждую страницу, а потом вынуждены спасать ее из огня. Купите книгу, которая уцелела. Не из жалости – из любви и поддержки. Ведь в ней до сих пор живут чьи-то мечты, бессонные ночи и вера в то, что слово способно выстоять".

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Наталья Денисенко, составительница сборника "Голос света". Источник: пресс-служба

Телеведущая Оксана Гутцайт, которая участвовала в культурных и благотворительных инициативах издательства, также подчеркнула значение проекта: "Когда Россия уничтожает украинские книги, она пытается сжечь саму нашу память и убить душу нации. Но огонь не способен поглотить то, что в наших сердцах! Инициатива "Огонь не дочитал" – это не просто шанс для книг попасть на полки, но и важное свидетельство преступлений России".

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Телеведущая Оксана Гутцайт. Источник: пресс-служба

Ведущий Алексей Суханов эмоционально реагирует на новость о пострадавших книгах, напоминая нам о том, кто является нашим врагом: "русская тьма в очередной раз сжигает украинские книги. Больно. Но эти подлые, жалкие нападения окончательно разрушают тезисы о "челюстях", "костях" и прочей затхлой бредовой чепухе. Ведь ничто не угрожает "русской плесени" так, как основа народа – его язык, культура, коды, которые закаляются и крепнут в этом пламени московитской ненависти".

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Ведущий Алексей Суханов. Источник: пресс-служба

Юбилей, который пришлось переосмыслить

Уже через месяц #книголаву исполнится десять лет. Издательство планировало отметить эту дату совсем по-другому, но два удара за три месяца заставили команду вновь сосредоточиться на восстановлении.

"Признаюсь, я по-другому представляла себе подготовку к нашему юбилею. И точно не думала, что за три месяца нам придется дважды начинать восстановление практически с нуля", – рассказывает Светлана Павелецкая.

Купить поврежденную книгу – один из способов присоединиться к этой истории. Также на сайте издательства можно купить электронные книги со скидкой 30% или оформить предзаказ новинок к Хэллоуину или Рождеству со скидкой 20%. Еще один способ помочь – рассказать друзьям и подписчикам о любимых изданиях #книголаву.

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

За последние три месяца российские ракеты дважды поразили склады издательства #книголав. Источник: пресс-служба

Книги, которые могли превратиться в пепел, теперь ждут читателей. "Спасибо вам за то, что уже второй раз за три месяца помогаете нам восстанавливаться из пепла", – обращается к читателям Светлана Павелецкая.

Выбрать книгу можно на странице проекта "Огонь не дочитал".

''Огонь не дочитал'': #книголав начал продажу книг, уцелевших после ракетного удара

Даша Астафьева. Источник: пресс-служба

Хотим завершить эту новость словами Даши Астафьевой, которая также поддержала инициативу издательства: "Это книги, которые придадут шарм любой библиотеке. Тем более, они посвящены истории, которую, надеюсь, наше поколение больше никогда не повторит. Но мы должны об этом помнить, пусть даже таким небольшим злом, как опаленные края. Это лучше, чем ошибки и повторение таких ужасных событий".

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