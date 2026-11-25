Чтобы удалить накипь в электрическом чайнике, залейте покрытые налетом участки теплым раствором лимонной кислоты, оставьте его подействовать, а затем промойте чайник. Белые хлопья появляются даже в свежей воде, когда старые отложения отслаиваются от дна и стенок.

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Откуда берутся белые хлопья после замены воды

Во время кипячения жесткой воды часть растворенных соединений кальция превращается в твердый осадок – карбонат кальция. Он оседает на дне и стенках чайника, и с каждым кипячением слой отложений постепенно нарастает.

Когда вы выливаете воду, вместе с ней выходят уже отделившиеся хлопья. Плотный слой остается на поверхности: при следующем нагревании от него снова откалываются мелкие кусочки. Поэтому вода сразу после замены может выглядеть прозрачной, а после кипячения в ней снова видны белые частицы.

Почему лимонная кислота действует там, где вода не помогает

Карбонат кальция плохо растворяется в обычной воде, поэтому ополаскивание смывает только отделившиеся частицы. Лимонная кислота реагирует с карбонатом: твердый слой постепенно разрушается, а во время реакции выделяется углекислый газ. Именно поэтому на покрытой накипью поверхности могут появиться мелкие пузырьки.

Раствору нужно время, чтобы подействовать на плотный слой. Тонкий налет сходит быстрее, а грубые отложения могут отделяться кусочками. Если после промывания на дне еще видны твердые участки, их можно обработать повторно, не соскребая металлическим предметом.

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Как почистить электрочайник и промыть его после замачивания

Растворите лимонную кислоту в воде и налейте столько раствора, чтобы он покрыл участки с накипью. Не наливайте выше отметки MAX. Если производитель чайника указал пропорции и способ нагрева для очистки лимонной кислотой, следуйте этим указаниям.

Оставьте теплый раствор в выключенном чайнике. Когда налет размягчится, вылейте жидкость и несколько раз ополосните чайник свежей водой, чтобы смыть остатки кислоты и кусочки отложений. Если частицы застряли в сеточке возле носика, промойте и ее.

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После ополаскивания наберите свежую воду, вскипятите ее и вылейте. Для чая или кофе наберите новую порцию.

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