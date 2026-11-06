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Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
384
Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине. Карта
Погода в Украине на 7 и 8 ноября. Источник: pexels.com

На выходные, 7 и 8 ноября, в Украине ожидается прохладная погода с периодическими осадками и ночными заморозками. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -4 градусов, тогда как днем будут преобладать небольшие плюсовые значения.

Холоднее всего будет в западных и северных областях. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода на 7 ноября

В первый выходной день на большей части территории страны сохранится облачная погода с прояснениями. В южных областях, в частности в Николаевской и Херсонской областях, возможны небольшие дожди.

Холоднее всего будет в западных и северных областях, где показатели опустятся до 0 – -2 градусов. В Ивано-Франковской области ожидается -1 – +1, а в Сумской и Харьковской областях – -1 – +1 градусов

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На юге ночь будет теплее: +5 – +7 градусов в Николаевской и +2 – +4 градусов в Запорожской и Одесской областях. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +2 – +5 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье, в пределах +6 – +8 градусов, и в южной части страны, где столбики термометров поднимутся до +4 – +6 градусов.

В Киеве 7 ноября ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура ночью составит +2- +4 градусов, днем – до +2 – +4.

Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Погода на 8 ноября

В воскресенье ночью морозы усилятся и охватят большинство регионов Украины, однако днем будет больше солнца, особенно в западных и южных областях.

На западе и в центре столбики термометров ночью опустятся до -3 – -1 градусов, а в Прикарпатье и Черновицкой области – до -4 – -2. В Сумской и Харьковской областях ночная температура составит -3 – -1 градусов.

На юге прогнозируется от -1 – +1 градусов (в Запорожской области) до +2 – +4 градусов (в Николаевской области). Днем ожидается +3 – +6 градусов в большинстве областей.

В Закарпатской области воздух прогреется до +6 – +8 градусов, а на юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области) – до +5 – +7.

В Киеве 8 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью показатели термометров будут колебаться в пределах 0 – +2 градусов, а днем повысятся до +4 – +6 градусов.

Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине. Карта

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре, декабре, январе и феврале погода в Украине может превышать климатическую норму на несколько градусов, из-за чего зимой нередко будут плюсовые температуры и даже настоящая весна. Периоды похолодания, конечно, тоже будут, но не такими суровыми, как прошлой зимой.

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