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Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
285
Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта
Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму. Источник: pexels

Во вторник, 10 ноября, в Украине ожидается сухая и умеренно прохладная погода без осадков. На большей части территории прогнозируют переменную облачность с периодическими солнечными прояснениями.

В западных областях ночью температура местами опустится до -3 градусов, поэтому возможны первые ощутимые заморозки. Прогноз погоды на вторник обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

На западе Украины ночью ударят заморозки

Западные области встретят утро самыми ощутимыми морозами. Во Львовской, Луцкой, Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью температура снизится до -3...-1° или 0...-2°.

Теплее будет в Закарпатской области: в Ужгороде прогнозируют +1...+3°. Днем воздух в западном регионе прогреется до +3...+7°. Самые высокие показатели ожидаются во Львовской области и Закарпатье – до +5...+7°.

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Какой будет погода на севере Украины

В северных областях также будет прохладно. В Житомирской области ночью прогнозируют от -1° до +1°, тогда как в Черниговской и Сумской областях температура составит +3...+5°.

Днем во всем регионе термометры покажут +4...+6°. Небо временами будет затягивать облаками, однако ожидаются и солнечные прояснения.

Прогноз погоды на востоке Украины

В восточных областях ночью в Харькове и Краматорске температура составит +2...+4°. В Луганске и Донецке столбики термометров опустятся ближе к нулю – до 0...+2°.

Днем воздух по всему региону прогреется до +4...+6°. В течение дня сохранится облачность с прояснениями, а осенний ветер усилит ощущение прохлады.

Погода в центре и на юге Украины

В центральных областях ночная температура будет разной. В Виннице и Кропивницком ожидается -1...-2° или -1...+1°, а днем воздух прогреется до +4...+7°. В Днепре ночью прогнозируют +2...+4°, днем – +4...+6°.

На юге в Николаеве, Херсоне и Запорожье ночная температура составит -1...+2°. Днем в Запорожье будет +4...+6°, а в Херсоне – до +6...+8°.

Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму. В Одессе ночью прогнозируют +6...+8°, а днем – до +8...+10°. В Крыму дневная температура также достигнет +10° при солнечных прояснениях.

Погода в Киеве и области 10 ноября

В столице ночная температура составит +3...+5°, а днем воздух прогреется лишь до +4...+6°. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями, осадки маловероятны.

Ночью ударит мороз: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Напомним, в ночь на 7 ноября улицы нескольких регионов Украины погрузились в зимнюю атмосферу. Выпал первый снег в ряде областей на левобережной части страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Карпаты пришла настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский утром в четверг, 5 ноября 2026 года, температура воздуха опустилась до 9 градусов мороза. На вершине – снег и ясно.

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