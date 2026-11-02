Ночью может ударить мороз: синоптик рассказал, какой погоды ждать до конца недели в Украине

В ближайшие дни в Украине будет постепенно холодать, а ночью в отдельных регионах температура будет опускаться ниже нуля. Почти по всей территории сохранится сухая погода, лишь местами возможны небольшие дожди.

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Холоднее всего будет в конце недели, когда ночные морозы местами достигнут -2 градусов. Подробнее рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозу метеоролога, на погоду в Украине на этой неделе будут влиять антициклон и холодные воздушные массы с севера Европы. Из-за этого температура будет постепенно снижаться, а ночью местами возможны небольшие морозы.

В основном будет сухо, лишь на юге и юго-западе местами пройдут дожди, а в Карпатах – мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман, а среднесуточная температура останется близкой к климатической норме.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 2 ноября, почти по всей Украине осадков не прогнозируют. Небольшой дождь возможен только ночью и утром на севере Левобережья. Местами ожидается туман. В западных областях температура ночью составляла 0 – +5 градусов, днем – +6 – +11. В других регионах – +4 – +9 градусов ночью и +9 – +14 днем.

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Во вторник, 3 ноября, небольшие дожди пройдут в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. В западных областях ночью будет 0 – +5 градусов, днем – +6 – +11 градусов. В других регионах ночная температура составит +4 – +9 градусов, дневная – в пределах +9 – +14.

Главные истории дня

В среду, 4 ноября, дожди ожидаются на юге Украины и в Крыму, тогда как в остальных областях будет сухо. На севере и западе ночью столбики термометров покажут -1 – +4 градуса, днем – +4 – +9. В остальных регионах температура ночью составит +5 – +10 градусов, а днем – +8 – +13 градусов.

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В четверг, 5 ноября, в Украине будет преобладать прохладная и сухая погода благодаря влиянию антициклона с запада. Осадков не прогнозируют. Ночью температура составит -2 – +3 градуса, днем – +3 – +8, на Закарпатье воздух прогреется до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, осадков также не ожидается. По всей стране сохранится спокойная погода. Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем составит +5 – +11.

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В субботу, 7 ноября, антициклон и дальше будет обеспечивать сухую погоду во всех регионах. Ночью прогнозируют -2 – +3 градуса, днем – +6 – +11.

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В воскресенье, 8 ноября, существенных изменений не ожидается. Осадков не будет, а повышенное атмосферное давление будет способствовать сохранению сухой погоды. Температура ночью составит -2 – +3 градуса, днем воздух прогреется до +7 – +12 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Украине будет теплой. Об этом свидетельствуют все показатели, которые фиксируют на метеостанции "Пожижевская" в Карпатах.