В результате российского удара по зданию президиума Национальной академии наук Украины в Киеве пострадал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин. По предварительным данным, его травмы незначительны. Однако личная помощница академика Наталья могла погибнуть.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. По их словам, Владимир Горбулин уже находится дома.

Горбулин получил незначительные травмы

Собеседник издания рассказал, что удар пришелся по комнате, расположенной над кабинетом академика. Владимир Павлович получил травмы из-за разбитого стекла в помещении.

Сейчас он уже находится дома.

В то же время, по предварительным данным, личная помощница Горбулина Наталья погибла. Вероятно, на момент удара она находилась рядом со зданием Национальной академии наук Украины.

Владимир Горбулин является академиком НАН Украины и вице-президентом Национальной академии наук Украины.

С 30 августа 1996 года по 10 ноября 1999 года он был секретарем СНБО Украины.

Владимир Горбулин – один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины, Государственной программы строительства и развития Вооруженных сил Украины и других ведущих документов стратегии строительства и развития государства.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть ассистентки академика Наталии.

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"В Киеве реактивный "шахид" попал в здание Академии наук, произошел пожар. В результате этого "шахеда" погибла ассистентка Владимира Горбулина. Сам он получил травмы и сейчас находится дома", – сказал глава государства в вечернем обращении.

Россия атакует Киев с утра

Российские войска атакуют Киев реактивными беспилотниками с утра 28 сентября.

Около 13:30 российский дрон попал в здание президиума НАН Украины на улице Владимирской. Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила о погибшей женщине.

Главные истории дня

На обнародованных кадрах видно охваченное огнем здание Академии наук. Люди выбирались из окон горящего здания, спасаясь от пожара, а рядом медики оказывали помощь пострадавшим.

По состоянию на 15:50 было известно об одном погибшем и 7 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские войска ночью и утром 28 сентября вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС.

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Днем 28 сентября Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки с использованием дронов было повреждено здание Национальной академии наук Украины. Здание охватило пламя в тот момент, когда внутри находились люди.

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