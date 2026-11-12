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ВЛК признала годным военного, перенесшего инфаркт, имеющего стент и III группу инвалидности, он пошел в суд: чем все закончилось

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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ВЛК признала годным военного, перенесшего инфаркт, имеющего стент и III группу инвалидности, он пошел в суд: чем все закончилось
ВЛК признала его годным к службе в частях обеспечения

Военно-врачебная комиссия признала годным к службе военного, перенесшего инфаркт миокарда, имеющего стент и ранее получившего III группу инвалидности. Мужчина не согласился с заключением медиков и обжаловал его в суде, указывая на серьезные проблемы с сердцем.

Суд первой инстанции частично удовлетворил его иск, обязав военно-врачебные комиссии повторно рассмотреть отдельные вопросы. Восьмой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений.

Какие заболевания были у военного

Военнослужащий перенес Q-инфаркт миокарда в 2019 году, после чего ему провели стентирование коронарной артерии. Также у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, гипертоническую болезнь III стадии и сердечную недостаточность. В 2019 году мужчине установили III группу инвалидности.

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После осмотра 9 января 2025 года гарнизонная ВЛК признала его годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и охраны.

Военный обжаловал заключение, но Центральная ВЛК не увидела оснований для повторного медицинского осмотра и подтвердила обоснованность предыдущего постановления.

Что решил суд

Ровенский окружной административный суд 7 ноября 2025 года частично удовлетворил иск. Он отменил постановление Центральной ВЛК и обязал ее повторно рассмотреть жалобу военного относительно годности к службе и причинной связи заболеваний с прохождением военной службы.

Также гарнизонную ВЛК обязали решить вопрос о выдаче мужчине электронного направления на оценку повседневного функционирования человека.

Гарнизонная комиссия обжаловала эту часть решения, утверждая, что не имеет соответствующих полномочий в отношении военнослужащих других частей.

Однако Восьмой апелляционный административный суд отклонил жалобу и оставил решение первой инстанции без изменений. Суд пришел к выводу, что ранее установленная военнослужащему III группа инвалидности была основанием для решения вопроса о направлении на повторную оценку.

В то же время апелляционный суд не признал мужчину непригодным к военной службе и не устанавливал ему новую группу инвалидности. Центральная ВЛК должна повторно рассмотреть его жалобу, а гарнизонная – решить вопрос об электронном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье сотрудники ТЦК привлекли к административной ответственности и мобилизовали мужчину с инвалидностью. Тот обжаловал решение в суде и требовал миллион гривен компенсации. В своем решении о возмещении суд упомянул, но не в том объеме, в котором хотел получить истец. 

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