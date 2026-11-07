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Военнослужащий заболел во время службы: как доказать, что это связано с защитой Родины. Инструкция

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
1,6 т.
Мобилизация в Украине
Иллюстративное фото. Источник: АрмияInform

Если военнослужащий заболел во время службы, важно установить, связана ли его болезнь с защитой Украины. Соответствующую причинную связь определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) с учетом медицинских и служебных документов.

От этого заключения могут зависеть дальнейшие социальные гарантии и право военнослужащего на соответствующие выплаты. Подробнее рассказывает OBOZ.UA.

Когда заболевание связывают с военной службой

Военнослужащему, помимо установления диагноза, важно определить, имеет ли заболевание причинную связь с выполнением задач по защите Украины. Этот вопрос рассматривает военно-врачебная комиссия (ВВК), руководствующаяся положением №402.

Документ предусматривает возможность установления формулировки "Заболевание, ДА, связано с защитой Родины". Такое заключение могут вынести, если болезнь возникла во время непосредственного участия военнослужащего в мероприятиях, необходимых для обороны страны.

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Соответствующая формулировка также может применяться в случаях, когда заболевание было диагностировано ранее, но во время участия в оборонительных мероприятиях существенно прогрессировало. В частности, если его развитие привело к непригодности военнослужащего к службе, даже временной.

Однако пребывание на военной службе и сам факт заболевания недостаточны для установления такой причинной связи. Для этого необходимо документально подтвердить период участия в соответствующих мероприятиях, а также медицинские обстоятельства, при которых болезнь возникла или прогрессировала.

Чем это подтвердить?

Для установления причинной связи заболевания важно собрать медицинские материалы, охватывающие весь период прохождения военной службы. Это могут быть:

– предыдущие решения и справки ВЛК;

– записи в медицинской книжке;

– сведения об обращениях к врачам;

– результаты обследований;

– истории лечения и госпитализаций.

Особое внимание уделяют хроническим заболеваниям с постепенным течением. Положение №402 предусматривает необходимость медицинских подтверждений, позволяющих установить или уточнить, когда именно началось заболевание и приходится ли этот период на соответствующие обстоятельства службы.

Помимо медицинских свидетельств, необходимо иметь документы, подтверждающие участие военнослужащего в мероприятиях по защите Родины. Именно совокупность таких материалов помогает ВВК оценить обстоятельства возникновения или ухудшения состояния здоровья.

Поэтому военнослужащим стоит сохранять все медицинские записи, сделанные во время службы. Зафиксированные на ранних этапах симптомы впоследствии могут сыграть важную роль в определении причинной связи заболевания.

Можно ли обжаловать заключение ВВК

Если военнослужащий не согласен с заключением ВЛК относительно причин болезни, он может поставить вопрос о его пересмотре. Положение №402 допускает повторное рассмотрение постановления о причинной связи при наличии соответствующих оснований.

От того, как именно будет установлена связь заболевания с защитой Родины, могут зависеть правовые последствия для военнослужащего, в частности реализация права на социальные гарантии и положенные выплаты.

Напомним, главком ВСУ Михаил Драпатый подписал указ об усилении мониторинга решений военно-врачебных комиссий, работающих при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Медицинские заключения ВЛК и направления военнообязанных на осмотры будут проверять тщательнее.

Как писал OBOZ.UA, решение ВЛК можно обжаловать, если медицинский осмотр провели с нарушениями или он фактически не состоялся. Для этого необходимо собрать медицинские документы и подать обоснованное заявление в региональную ВЛК или административный суд.

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