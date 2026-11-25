Люди, я понимаю, что многим сейчас тяжело, но ведь война не заканчивается!

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Зробіть, прошу. Репости! Це ж неважко?

Завдяки репостам багато людей бачать публікацію.

І дуже прошу, допоможіть, хто як може, дуже багато прохань від військових.

На фронті холодно, тривають кровопролитні бої,

кожного дня десятки загиблих та важкопоранених бійців.

На Покровський напрямок, де за добу було зупинено 13 штурмів ворога, терміново просять домогти, потрібні:

3 зарядні станції,

2 генератора,

2 старлинка та дрон.

На дуже важкий Костянтинівський напрямок також потрібні:

2 зарядні станції, генератор та 2 старлинка.

За два тижні купила та відправили на фронт, дрони, генератори, станції та одяг в шпиталі.

Люди, дуже просимо, почуйте!!

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Кровопролитні бої, постійні штурми ворога, холод, ворожі дрони , обстріли , бомбардування, десятки загиблих та поранених!!

Нашим захисникам дуже важко!!

Прошу, 5-20-100 грн, хто як може

Люди, зараз багатьом дуже важко, але тим хто на фронті найважче.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

4627055114364770

Посилання на Банку:

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5375 4112 0025 4253

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