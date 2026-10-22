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Войско нужно пополнять не ценой остановки предприятий ОПК, – Фриз

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Войско нужно пополнять не ценой остановки предприятий ОПК, – Фриз
Ирина Фриз о сокращении бронирования для ОПК. Источник: eurosolidarity.org

Пересмотр правил бронирования от мобилизации не должен проводиться без четкого аудита, анализа и моделирования последствий.

Об этом заявила народный депутат "ЕС", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, отмечается в материале Цензор.НЕТ.

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"Если в системе выявлены злоупотребления, то нужно выяснить, где именно, какие механизмы были задействованы и почему не понесли ответственность те, кто был причастен к этим процессам. Безусловно, с ними нужно бороться.

Но нельзя из-за роста общего количества забронированных "на глазок" рубить по всей системе бронирования и начинать там, где было 100 процентов. Например, предприятия ОПК в общем бронировании занимают лишь 10 процентов", – подчеркнула народный депутат.

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Поэтому, считает Фриз, сокращение этой отрасли не даст никакого ощутимого эффекта для мобилизации.

"Вместе с тем это точно может привести к срыву контрактов с Минобороны, оттоку специалистов за границу и в целом к потере нашего производственного потенциала в ОПК. Поэтому давайте не забывать, что люди, которые производят оружие, ремонтируют военную технику или обеспечивают страну электроэнергией, тоже работают на нашу оборону.

Поэтому сначала стоит разобраться, кто, почему и на каких основаниях получает бронирование во всех отраслях, кто несет ответственность за предоставление бронирования в секторах, где есть реальная потребность, а где – привилегии и злоупотребления", – подчеркнула она.

Фриз добавила, что войско нужно пополнять, но не ценой остановки предприятий, которые его же обеспечивают.

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