''Война нас не сломила'': история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Кирилл Кущенко сел за барабанную установку в четырехлетнем возрасте. А в семь лет был вынужден прервать занятия из-за полномасштабного вторжения. Вместе с родителями он прятался в подвале в Мариуполе, когда над городом летали авиабомбы. Не было света, газа, воды и еды. Чтобы выжить, семье пришлось покинуть родной город и переехать в Черноморск. Свою историю они доверили Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Самое страшное было, когда над городом летал самолет и сбрасывал авиабомбы. Это просто не прекращалось, и ты не знаешь, куда она упадет. Нас обстреливали из "Градов". Над головой свистели пули. От страха хотелось провалиться сквозь землю. Никто не спал, никто не ел. Ты выходишь из дома и не знаешь, вернешься ли обратно, увидишь ли свой дом на месте или его уже не будет", – рассказывает Лидия Кущенко, мама Кирилла.

Выезд из Мариуполя тоже стал испытанием. Семья покидала город с двумя сумками и тремя собаками. Впоследствии стало известно, что их дом и вся улица были разрушены российским ударом.

В Черноморске Кирилл возобновил занятия музыкой – родители нашли для него нового учителя. А впоследствии украинский барабанщик Александр Муренко пригласил Кирилла учиться в Киев. Сейчас Кирилл продолжает заниматься музыкой и делится своими выступлениями в соцсетях, его видео набирают тысячи просмотров. В 2024 году на фестивале Drum Island Fest в Киеве он завоевал два первых места и Гран-при. Сейчас юный музыкант стал послом фестиваля и представляет родной Мариуполь.

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"Я восхищаюсь крутыми музыкантами, чтобы поучиться у них играть. Я могу послушать музыку и повторить ее. У меня есть хиты, я играю джаз, я играю поп, я играю все", – говорит Кирилл.

Кирилл не только развивает свой талант. Во время выступлений в Черноморске он также собирает средства в поддержку ВСУ и людей, нуждающихся в помощи. Его большая мечта – стать известным музыкантом мирового уровня. А ближайшая цель – попасть осенью на масштабное барабанное шоу в Ливерпуле.

"Война нас не сломила. Жизнь продолжается, и нужно стремиться к чему-то хорошему. Самое главное, чтобы у ребенка было не просто желание достичь определенной цели, а стремление к тому, чего она на самом деле хочет. Чтобы это не было навязано ни нами, ни родственниками, ни обществом, а было именно ее собственным желанием и мечтой. Дети – это наше будущее. Мы, старшее поколение, уже чего-то достигли в жизни, поэтому наша задача – помочь детям встать на ноги", – объясняет Лидия Кущенко.

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Смотрите историю Лидии и Кирилла Кущенко здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.