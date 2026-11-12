Витаминный салат из фиолетовой капусты: как приготовить вкусную закуску к мясу

Салаты являются неотъемлемой частью праздничного стола. Абсолютная классика – салаты из краснокочанной капусты. Ее нежная кислинка идеально уравновешивает насыщенный и слегка жирный вкус мяса.

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О том, как приготовить вкусную витаминную закуску, которая дополнит ваше застолье, расскажет OBOZ.UA.

Ингредиенты:

половина кочана краснокочанной капусты;

1 небольшое яблоко (лучше всего выбрать кислый сорт, например, серый ренет);

2 моркови среднего размера;

1/3 пучка петрушки;

1-2 чайные ложки семян кунжута;

4 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки яблочного уксуса;

соль и перец.

Способ приготовления:

Мелко нашинкуйте краснокочанную капусту и положите ее в миску. Приправьте солью и перцем и слегка разомните ее руками – это сделает ее мягче. Натрите морковь и яблоко на терке к капусте. Добавьте измельченную петрушку, оливковое масло, яблочный уксус и семена кунжута. Тщательно перемешайте.

Стоит попробовать салат и при необходимости скорректировать приправы . Если он кажется слишком кислым, можно добавить немного сахара, чтобы сбалансировать вкус.

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