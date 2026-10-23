Витаминный чай для иммунитета: рассказываем, из чего приготовить

Осенью лучше всего готовить чаи из трав, цитрусовых, а также ягоды, например, малины, брусники, клюквы. А вместо сахара просто добавьте мед.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного, витаминного чая, с апельсинами и клюквой.

Ингредиенты:

60 г апельсина

50 г лимона

40 мл апельсинового сока

50 г клюквы (можно использовать замороженную)

1 палочка корицы

400 мл кипяченой воды

Способ приготовления:

1. Нарежьте апельсин небольшими кусочками и поместите его в чайник вместе с клюквой.

2. Добавьте апельсиновый сок и палочку корицы. Залить все кипяченой водой, дать покипеть 15 минут.

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