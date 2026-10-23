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Витаминный чай для иммунитета: рассказываем, из чего приготовить

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
42
Витаминный чай для иммунитета: рассказываем, из чего приготовить
Домашний чай. Источник: pexels

Осенью лучше всего готовить чаи из трав, цитрусовых, а также ягоды, например, малины, брусники, клюквы. А вместо сахара просто добавьте мед.

Витаминный чай для иммунитета: рассказываем, из чего приготовить

Из чего лучше всего готовить витаминный чай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного, витаминного чая, с апельсинами и клюквой.

Ингредиенты: 

  • 60 г апельсина
  • 50 г лимона
  • 40 мл апельсинового сока
  • 50 г клюквы (можно использовать замороженную)
  • 1 палочка корицы
  • 400 мл кипяченой воды
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Способ приготовления: 

1. Нарежьте апельсин небольшими кусочками и поместите его в чайник вместе с клюквой.

2. Добавьте апельсиновый сок и палочку корицы. Залить все кипяченой водой, дать покипеть 15 минут.

Витаминный чай для иммунитета: рассказываем, из чего приготовить

Готовый чай. Источник: Pexels

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