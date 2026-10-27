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Окна будут сиять чистотой и без разводов: необычный лайфхак с чулками

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
804
Окна будут сиять чистотой и без разводов: необычный лайфхак с чулками
Чем мыть окна. Источник: Pexels

Многие люди моют окна и зеркала перед праздниками, но мало кто осознает, насколько легче могут стать эти хлопоты с парой чулок. Эта одежда идеально подходит для полировки стеклянных поверхностей, облегчая удаление мелких полос и придавая окнам красивый блеск.

Чулки благодаря своей особой структуре хорошо подходят для полировки стеклянных поверхностей.

Они изготовлены из нейлона и эластана, поэтому могут собирать пыль и мелкую грязь, при этом достаточно нежные, чтобы не поцарапать зеркальную поверхность, если они чистые, пишет OBOZ.UA.

Осенняя погода не способствует чистоте окон. Дождь, ветер, смог и пыль быстро приводят к появлению грязи и неприглядных полос на стекле.

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Для мытья окон и зеркал также можно использовать самодельную жидкость, которую готовят, смешивая 1 стакан дистиллированной воды, 1 стакан белого уксуса и 1 чайную ложку кукурузного крахмала (он полирует стекло и предотвращает появление полос).

Чтобы очистить стекло/зеркала, встряхните бутылку и распылите средство на поверхность. Используйте первую часть колготок, чтобы удалить грязь S-образными движениями. Второй, сухой частью энергично отполируйте зеркало/стекло круговыми движениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть окна без разводов за 10 минут.

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