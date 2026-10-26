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"Отдых от войны": в "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова стартовала вторая осенняя смена

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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"Отдых от войны": в "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова стартовала вторая осенняя смена
Осенняя смена "Блогер Кемпа" для детей в возрасте от 12 до 16 лет. Источник: Фонд Рината Ахметова

Стартовала вторая осенняя смена "Блогер Кемпа" для детей в возрасте от 12 до 16 лет, пострадавших от войны. Ее организовал Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

На Закарпатье подростки отдыхают, укрепляют здоровье, находят новых друзей и пробуют себя в разных направлениях, в частности в STEM-образовании, объединяющем науку, технологии, инженерию и математику.

''Отдых от войны'': в ''Блогер Кемп'' от Фонда Рината Ахметова стартовала вторая осенняя смена

Стартовала вторая осенняя смена "Блогер Кемпа" для детей в возрасте от 12 до 16 лет,. Источник: Фонд Рината Ахметова

На протяжении всей смены кемперы будут работать над собственными STEM-проектами, проводить исследования, экспериментировать и проверять свои идеи на практике. Такой подход развивает критическое мышление, креативность и умение находить решения. Эти навыки нужны для будущих профессий и поиска технологических решений, важных для восстановления Украины, в частности в медицине, энергетике и инфраструктуре.

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''Отдых от войны'': в ''Блогер Кемп'' от Фонда Рината Ахметова стартовала вторая осенняя смена

Стартовала вторая осенняя смена "Блогер Кемпа" для детей в возрасте от 12 до 16 лет,. Источник: Фонд Рината Ахметова

Участники уже делятся первыми впечатлениями и рассказывают, что такое обучение увлекает и вдохновляет создавать что-то свое.

"STEM – это особый подход к обучению, который охватывает четыре направления: Science, Technology, Engineering and Math. Это очень интересно", – говорит Анастасия, участница "Блогер Кемпа".

Обучение сочетается с активным отдыхом и общением. Для каждого дня подготовили отдельную тему и специальные активности: командные задания, тематические квесты, спортивные соревнования и творческие занятия. Подростки также будут развивать навыки самопрезентации и учиться работать в командах.

"Для меня "Блогер Кемп" – это отдых от войны и поддержка", – говорит кемпер Денис.

Особое внимание уделяют психологической поддержке. В программе предусмотрены ежедневные групповые занятия с психологами, индивидуальные консультации, арт-терапия и встречи для обсуждения впечатлений и обратной связи.

''Отдых от войны'': в ''Блогер Кемп'' от Фонда Рината Ахметова стартовала вторая осенняя смена

Стартовала вторая осенняя смена "Блогер Кемпа" для детей в возрасте от 12 до 16 лет,. Источник: Фонд Рината Ахметова

"Мне очень нравятся наши психологи и упражнения, которые они нам предлагают. Мы можем проявить себя как команда или как отдельные личности. Это классно", – делится впечатлениями о "Блогер Кемпе" Дарья.

Впереди участников также ждут мастер-класс по искусственному интеллекту от экспертов "Метинвеста", встреча со звездным гостем, мотивационный мастер-класс и концерт. Программа объединит обучение, отдых и положительные впечатления.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны смогли восстановить силы, получить новые впечатления и найти единомышленников. Всего за годы деятельности Фонд оказал помощь более чем 6 миллионам украинских детей.

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