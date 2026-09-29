С 1990 года по настоящее время в мире уже утрачено около 489 млн гектаров лесов, а еще более обширные площади подверглись деградации. Хотя в течение последних двух десятилетий правительства и международные организации объявили о планах восстановить более 1 млрд гектаров земель, фактически сейчас восстанавливается лишь пятая часть заявленных площадей. Да, наблюдается прогресс в области защиты и посадки деревьев по всему миру, но предпринимаемые меры не соответствуют принятым обязательствам.

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Таким образом, в настоящее время "сужается окно возможностей" для восстановления лесов, необходимых как для продовольственной безопасности, так и для сохранения климата. Об этом говорится в новом докладе ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

О чем идет речь

"Окно возможностей сужается, а задержка или плохо спланированная реставрация увеличивают долгосрочные затраты. Учитывая постоянную утрату и деградацию лесных экосистем, а также растущий мировой спрос на дары лесов, существует насущная необходимость в расширении их эффективного восстановления", – утверждает генеральный директор ФАО Цюй Дуньюй.

На Земле леса занимают 4,14 млрд гектаров – это треть суши планеты. Они являются средой обитания для до 80 % наземного биоразнообразия. Не менее трети человечества напрямую зависит от лесов в плане получения пищи и средств к существованию.

В то же время ежегодно пожары охватывают около 127 млн гектаров лесов, и такие "угрозы только усиливаются" из-за болезней растений и суровых погодных явлений. "Это делает леса еще более уязвимыми, поскольку к этому добавляется давление, вызванное расширением фермерских хозяйств, климатическим кризисом, загрязнением и добычей ископаемого топлива и других ресурсов", – отмечается в докладе ФАО.

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Экономическая выгода

Восстановление лесов не следует рассматривать как чисто экологический вопрос – оно имеет значительную экономическую составляющую и при правильно организованном процессе способно гарантировать значительный доход.

Так, восстановление более 1 миллиарда гектаров деградированных земель гарантированно принесет 1,8 триллиона долларов США в год в виде выгод, включая улучшение биоразнообразия, регулирование водных ресурсов и оздоровление почв.

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Инвестирование 2,6 триллиона долларов в восстановление деградирующих земель и смягчение последствий засухи в течение 15 лет должно принести отдачу в соотношении восемь к одному.

"А при благоприятных условиях восстановление лесов может принести доход до 30 долларов на каждый вложенный доллар", – отмечают в ФАО.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце лета в Великобритании произошли масштабные лесные пожары, вызванные засухой в стране. Британское правительство даже привлекло военных для борьбы с этим бедствием. А британский премьер Энди Бернем запретил по всей стране… продажу одноразовых грилей для барбекю.

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