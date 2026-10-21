Отбросьте сомнения и страхи, сегодня лучший день для смелых решений и действий: гороскоп на 21 октября для всех

Дневное пребывание Луны в Водолее способствует росту, действиям и заботе о себе. Мы будем смелее и быстрее обычного, так как Марс в Льве добавит оптимизма. Все наладится, но лучше избегать общения с людьми, любящими долгие дискуссии, так как мы только потратим время на споры. Давайте сосредоточимся на том, что нам нравится и чего мы хотим. А если возникнут проблемы, давайте искать новые решения.

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В 14:36 ​​Луна войдет в Рыбы и поможет нам изменить неудобные правила и привычки. Вечер, напротив, благоприятен для веселья, отдыха и любви, пишет Vogue.

Овен

Вы будете полны энергии и жизнерадостности, и день пролетит незаметно. Секстиль Луны продолжает благоприятствовать вам, поэтому смело беритесь за важные дела. Вы быстро приведете свои дела в порядок, и у вас останется много времени для удовольствий или бесед с друзьями. Небольшой поход по магазинам во второй половине дня – хорошая идея. Вам, вероятно, понадобится что-нибудь новое надеть, и тригон Марса поможет вам найти выгодные предложения.

Телец

Будьте осторожны в своих словах и избегайте раздражать людей, так как квадратура Луны вызовет у вас чувство бунтарства. Вы можете даже пойти против течения, что не всем понравится. Лучше сосредоточиться на вещах, не требующих концентрации или усилий, а не отвлекаться или пытаться решать чужие проблемы. Вечер – хорошее время для общения, и вы также сможете немного отдохнуть.

Близнецы

Вместо того, чтобы быть чрезмерно скромным, рассказывайте о своих успехах. Некоторые могут вам завидовать, но это не помешает вашим планам. Верьте в себя и чаще улыбайтесь, и у вас будет больше шансов добиться успеха. Вечер станет временем для отдыха и размышлений, так как Луна находится в квадратуре. Вы можете принять важные решения относительно своего питания или образа жизни, а тригон Солнца также благоприятствует медитации и йоге.

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Рак

Меркурий в трине принесет вам только хорошие идеи. Действуйте быстро, ведь вас ждут счастливые совпадения. Загадочное дело будет раскрыто, или потерянная вещь будет найдена. Не стесняйтесь сегодня представлять свои идеи, ведь у вас есть шанс получить признание и даже дополнительные деньги. Вас ждет успех в любви, особенно если вы ищете новые отношения. Однако лучше не возвращаться к отношениям, полным проблем.

Лев

Оппозиция Луны к вашему знаку сделает вас менее терпеливым к людям. Вас будет легко вывести из себя и спровоцировать на критические замечания, поэтому избегайте неприятных людей. Занимайтесь своими делами, и все встанет на свои места. Принимайте собственные решения, когда дело касается покупок или инвестиций, это будет вам на пользу. После обеда настанет время расслабиться – прогулка или йога помогут вам забыть о проблемах.

Главные истории дня

Дева

Возможно, вы будете немного рассеяннее обычного, так как у вас будет мало времени на отдых. Будьте осторожнее, и любые недоразумения разрешатся в вашу пользу. Разбирайтесь с более сложными вопросами в полдень, потому что именно тогда удача будет на вашей стороне. После этого не беспокойтесь ни о чем так сильно. Сходите выпить кофе, отдохните. Как только вы успокоите свой разум, все встанет на свои места.

Весы

Тригон Луны благоприятствует вашей карьере, и сегодня вам также сопутствует удача в финансовом плане. Подумайте о своих интересах, но не ввязывайтесь в интриги. Придерживайтесь своих принципов и идеалов, и соединение Солнца принесет вам большой успех. Вечером подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за все свои успехи.

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Скорпион

Вы сохраните спокойствие и оптимизм, и сможете справиться с трудностями. Соединение Венеры поможет вам утешить кого-то или дать дельный совет по сложному вопросу. Финансы и организация работы также являются вашими сильными сторонами сегодня. Соединение Меркурия благоприятствует завоеванию друзей и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто любит пользоваться другими. Вам не нужно жертвовать собой ради кого-либо.

Стрелец

У вас будет больше обязанностей, чем обычно, но вы справитесь. Составьте план и придерживайтесь его, и все получится. Однако будьте осторожны в отношениях, так как вы можете слишком остро реагировать. Не критикуйте недостатки, которые вы недавно заметили в ком-либо, иначе вы будете готовы начать ссору. Лучше прогуляйтесь или займитесь йогой, отдохните. Займитесь хобби, почитайте хорошую книгу или посмотрите фильм, и у вас появятся новые идеи.

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Козерог

Вы будете наблюдательны и легко будете связывать разрозненные факты. Меркурий в секстиле поможет вам раскрыть секреты и даже приведет в интересные места. На работе вы сможете разобраться с надоедливыми задержками, что откроет двери для более интересных занятий. Будьте вежливы с коллегами, но и более уверены в себе – это укрепит ваш авторитет. После обеда найдите время для развлечений, хобби или интересной лекции – и вы прекрасно проведете время.

Водолей

Соединение Луны с планетами придаст вам много энергии и заставит вас с нетерпением приступить к работе. Вы справитесь, просто не торопитесь. Умение предугадывать действия других окажется очень полезным. Это также хороший день для решения вопроса, требующего поддержки со стороны высокопоставленного лица, поскольку соединение Солнца с планетами по-прежнему благоприятно. Просто будьте осторожны с обещаниями, данными вечером. Кто-то может ожидать от вас слишком многого.

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Рыбы

Используйте возможности, используйте шансы, ищите новое вдохновение. Вас будут любить, и люди будут дружелюбны. Тригон Меркурия к вашему знаку предвещает успешный день. Вы легко узнаете что-то совершенно новое или пойдете против течения. Вы почувствуете себя готовыми к совершенно новым вызовам. Тригон Венеры к вашему знаку принесет вам интересных людей. Если вам не хватает идей для саморазвития, вы легко найдете новое хобби.

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