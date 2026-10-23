Открывала двери в лучшую жизнь: какую профессию ценили в СССР

Средняя зарплата в СССР колебалась в пределах 120-150 рублей, однако представители отдельных профессий могли зарабатывать и значительно больше. Например, заработок металлургов, работавших в горячих цехах, вполне мог достигать 350-600 рублей.

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Такая работа, помимо повышенной зарплаты, давала еще целый ряд различных льгот. Издание "Телеграф" рассказало, какой образ жизни могли позволить себе сталевары.

Почему сталевары получали больше

Металлургическая промышленность играла важную роль в советской экономике. Работа у доменных и мартеновских печей требовала немалой физической выносливости: люди работали при высоких температурах, в загазованных помещениях и под постоянным воздействием вредных производственных факторов.

Все это учитывали при определении размера оклада металлурга. Для работников горячих цехов предусматривали повышенные коэффициенты. Поэтому более высокий заработок был компенсацией за значительную физическую нагрузку и опасность для здоровья.

Доступ к дефицитным товарам

Зарплата металлурга позволяла приобрести вещи, которые считались признаком достатка. В доме такого специалиста можно было увидеть ковры, хрустальную посуду и советскую аудиотехнику. При этом ковер в СССР стоил 150-300 карбованцев. Обычному рабочему пришлось бы копить на него несколько месяцев, а сталевар потратил бы на него меньше одного месячного заработка.

Более серьезных сбережений требовал мотоцикл с коляской – например, "Урал" или "Днепр". Такая покупка стоила около 1400 карбованцев. Это примерно четыре месячные зарплаты по 350 карбованцев или чуть больше двух зарплат по 600. Впрочем, это лишь соотношение стоимости техники и заработка. Конечно, в реальности, чтобы накопить на такую роскошь, приходилось тратить больше времени.

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Досрочная пенсия

Компенсацией за особо вредные условия труда было и право раньше выходить на пенсию. Согласно так называемому Списку № 1, мужчины, работавшие в горячих цехах, могли оформить пенсию в 50 лет, а женщины – в 45.

Максимальная пенсия для таких работников составляла 120-132 рубля. Таким образом, льготный пенсионный возраст был одним из предусмотренных государством преимуществ работы в металлургии – наряду с повышенной оплатой труда. В то же время и зарплата, и пенсионные льготы были связаны с условиями, которые ежедневно испытывали здоровье и выносливость рабочих.

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