Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРемонт на линии электропередачи. ИллюстрацияРоссия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередьГенераторы на улице в Киеве. ИллюстрацияУкраинцам выделят до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: программу помощи расширилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиаУкраина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиа"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФ"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеХотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в КупянскеТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииТрамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и РоссииИллюстрация - аренда жильяМожет ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцам

Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 3,9 т.
Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона
Илюстрация к гороскопу. Источник: Pexels

Астрологи утверждают, что в октябре есть пять критичных дат, когда Меркурий стает ретроградным. В астрологии Меркурий связывается с общением, средствами коммуникации, гаджетами, транспортом, поездками, документацией, торговлей и обучением. Но, в эти дни все будет на тормозе. Стоит отметить, что этой осенью Меркурий трижды пройдет через так называемый "разрушительный градус" Скорпиона. 

Астрологи в эти дни не советуют начинать новые дела, делать крупные покупки, а также заключать браки, ехать в путешествия. 

В астрологическом прогнозе эти периоды увязывают с повторением старых ситуаций и необходимостью пересмотреть свои решения. Особое внимание следует уделить поездкам, покупкам, документам и общению. 

Когда Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

Даты – 17-18 октября, 29-30 октября и 28 ноября.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 17,3 т.
Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября
icon 17,3 т.
Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября
Александр Москалюк (военный)Александр Москалюк (военный)
icon 8,9 т.
"Последняя тайна Второй мировой войны": трагедия, которую скрывали за мифами
icon 8,9 т.
"Последняя тайна Второй мировой войны": трагедия, которую скрывали за мифами
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 2,3 т.
Для противодействия реактивным дронам: ОККО и "Вернись живым" передали военным 80 перехватчиков
icon 2,3 т.
Для противодействия реактивным дронам: ОККО и "Вернись живым" передали военным 80 перехватчиков

Что такое "разрушающий градус"

В своем прогнозе астролог называет его градусом кармической проверки и связывает с испытаниями на устойчивость.

Кому следует быть особенно внимательными

Люди, родившиеся 2-4 мая под знаком Тельца, 4-6 августа под знаком Льва, 4-6 ноября под знаком Скорпиона и 1-3 февраля под знаком Водолея.

Также предостережение касается тех, у кого основные объекты индивидуального гороскопа расположены в 13-ом градусе Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Гороскопы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться