Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

Астрологи утверждают, что в октябре есть пять критичных дат, когда Меркурий стает ретроградным. В астрологии Меркурий связывается с общением, средствами коммуникации, гаджетами, транспортом, поездками, документацией, торговлей и обучением. Но, в эти дни все будет на тормозе. Стоит отметить, что этой осенью Меркурий трижды пройдет через так называемый "разрушительный градус" Скорпиона.

Видео дня

Астрологи в эти дни не советуют начинать новые дела, делать крупные покупки, а также заключать браки, ехать в путешествия.

В астрологическом прогнозе эти периоды увязывают с повторением старых ситуаций и необходимостью пересмотреть свои решения. Особое внимание следует уделить поездкам, покупкам, документам и общению.

Когда Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

Даты – 17-18 октября, 29-30 октября и 28 ноября.

Что такое "разрушающий градус"

В своем прогнозе астролог называет его градусом кармической проверки и связывает с испытаниями на устойчивость.

Кому следует быть особенно внимательными

Люди, родившиеся 2-4 мая под знаком Тельца, 4-6 августа под знаком Льва, 4-6 ноября под знаком Скорпиона и 1-3 февраля под знаком Водолея.

Также предостережение касается тех, у кого основные объекты индивидуального гороскопа расположены в 13-ом градусе Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.