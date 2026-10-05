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Отдал жизнь за Украину: на войне погиб пограничник из Львовской области. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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Отдал жизнь за Украину: на войне погиб пограничник из Львовской области. Фото
Игорь Павлыч

В бою за Украину погиб пограничник Игорь Павлыч из Львовской области. Жизнь защитника оборвалась в конце сентября в Харьковской области.

Ему навсегда останется 41 год. О потере сообщили в Судововишнянской территориальной громаде.

Что известно о Герое

На днях трагическая весть пришла  в Судововишнянскую громаду, расположенную во Львовской области: защищая Украину, погиб в бою с врагом житель села Довгомостыська Игорь Павлыч.

Отдал жизнь за Украину: на войне погиб пограничник из Львовской области. Фото

Игорь Павлыч. Источник: Судововишнянская громада

Он родился 1 января 1985 года.

После начала полномасштабного вторжения России Игорь Павлыч встал на защиту Украины.

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Службу он нес в воинской части 9938 (Луганский пограничный отряд) в должности инспектора пограничной службы – водителя.

Игорь Павлич погиб 30 сентября этого года в Изюмском районе Харьковской области.

"Еще одна семья получила известие, которое невозможно принять без боли. Еще одна жизнь, полная планов и надежд, оборвалась из-за войны... Для матери и брата Игоря, его родных, друзей и сослуживцев эта утрата навсегда останется незаживающей болью от потери дорогого сердцу человека.... Благодарим Героя за мужество, за службу, за то, что до последнего защищал Украину. Искренне соболезнуем семье и близким Игоря Игоревича. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами в это тяжелое время", – отметили в общине.

О дне, когда воина, возвращающегося на щите, будут встречать на его родной земле, в громаде сообщат дополнительно.

Отдал жизнь за Украину: на войне погиб пограничник из Львовской области. Фото

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, через три месяца после мобилизации на войне погиб Герой из Никополя.  Александр Костишин ушел в Вечность в возрасте 44 лет.

Также на фронте пал оин из Сумской области Сергей Олийнык. До мобилизации он работал оператором котельной в школе, заботился о том, чтобы детям было тепло и уютно.

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