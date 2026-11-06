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Отдали делу десятки лет: в Минздраве рассказали о сотрудницах, которых РФ убила ударом по Харьковщине

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,0 т.
Отдали делу десятки лет: в Минздраве рассказали о сотрудницах, которых РФ убила ударом по Харьковщине
В Министерстве здравоохранения почтили память погибших

В результате российского авиаудара по Харьковщине погибли пять сотрудниц одного из областных центров контроля и профилактики болезней. После деоккупации города они одними из первых вернулись к работе и собственноручно восстанавливали поврежденные помещения и лаборатории.

Некоторые из женщин посвятили санитарно-эпидемиологической службе почти 40 лет жизни. О погибших сотрудницах рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Виктория Прокопенко посвятила санитарно-эпидемиологической службе 36 лет

Виктория Прокопенко возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию и отдала 36 лет своей жизни санитарно-эпидемиологической службе. Еще со школьных лет она мечтала стать врачом и в итоге связала профессиональный путь с охраной здоровья людей.

Коллеги вспоминают ее как высококлассного специалиста, доброго и отзывчивого человека. 3 ноября Виктории исполнилось бы 59 лет. У нее остались муж, дочь и внук.

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Юлия Довженко почти 38 лет работала в лаборатории

Юлия Довженко почти 38 лет была лаборанткой бактериологической лаборатории. Этому делу она посвятила большую часть своей жизни.

Коллеги вспоминают Юлию как искреннего, доброжелательного и ответственного человека, который всегда был готов помочь. 2 ноября ей исполнилось бы 57 лет. У погибшей остались муж, сын, две внучки и сестра.

Валентина Прус работала лаборанткой с 2021 года

Валентина Прус работала лаборанткой санитарно-гигиенической лаборатории с 2021 года. За это время она запомнилась коллегам как ответственный и профессиональный специалист.

Ее также вспоминают как необычайно человечную, искреннюю и доброжелательную женщину. Валентине было 55 лет. У нее остались муж и дочь.

Анжела Прохорцева работала бухгалтером

Анжела Прохорцева была бухгалтером. После деоккупации города она вернулась к исполнению своих обязанностей.

В день трагедии женщина разговаривала по телефону с коллегами из областного центра. Во время разговора они услышали свист российской авиабомбы, а затем – как Анжела пыталась спастись. После этого связь оборвалась.

Женщине было 54 года. У нее остались две дочери.

Елена Грищенко заботилась о чистоте служебных помещений

Елена Грищенко работала уборщицей служебных помещений. Каждый день она заботилась о чистоте и надлежащих условиях работы для коллег.

В коллектив Олена присоединилась относительно недавно, однако быстро стала его неотъемлемой частью. Женщине было 58 лет.

Отдали делу десятки лет: в Минздраве рассказали о сотрудницах, которых РФ убила ударом по Харьковщине

РФ убила сотрудниц центра контроля и профилактики болезней в Харьковской области. Источник: facebook.com/moz.ukr

В Министерстве здравоохранения почтили память Виктории Прокопенко, Юлии Довженко, Валентины Прус, Анжелы Прохорцевой и Елены Грищенко, а также всех украинцев и украинок, чьи жизни забрала Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, число жертв в Камышевахе Запорожской области в результате российского удара по школе выросло до 53 человек. Поисково-спасательная операция продолжается уже пятые сутки.

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