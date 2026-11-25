Кофейни, парикмахерские, СТО, школы и детские сады живут по правилу, которое значительная часть страны выполнить не может. Вместо того чтобы изменить подход к правилам, мы торгуемся за исключения-костыли. А ответ был в Кодексе гражданской защиты еще три года назад.

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Правило, яке не вміщається в постанову

Наближається 4 грудня. Після цієї дати постанова уряду № 1092 дозволятиме працювати під час "жовтої" тривоги лише тим, хто має укриття. Для шкіл і садочків це правило діє вже з вересня: немає захисної споруди – школа зупиняється.

Бізнес і депутати б’ють на сполох; 22 листопада петиція № 11171 на урядовому порталі набрала 25 тисяч підписів. Уряд шукає компроміси: відстрочки замість єдиної дати, чуже укриття "поруч", не далі 300 метрів у багатоповерховій забудові, різні вимоги залежно від того, скільки людей одночасно на об’єкті. "Економічна правда" порахувала, що навіть із чужим укриттям поруч третині київських закладів нікуди вести людей. Хоча я думаю, що таких набагато більше, якщо врахувати, що від тривоги до загрози часом минає лише дві хвилини.

Публічна розмова звелася до торгу за винятки: на скільки відтермінувати, яке чуже укриття зарахувати, скільки метрів вважати "поруч". Кожен виняток купує кілька місяців, але не змінює того, що правило невиконуване. І сіє плутанину, у якій неодмінно знайдеться той, хто захоче вбудувати власний шкурний інтерес у право дозволяти чи не дозволяти.

Але біда не лише в змісті цих компромісів, а й у рівні, на якому їх шукають. Що вважати укриттям, має визначати закон – Кодекс цивільного захисту. Як облаштувати й оцінити захищені простори, мають визначати будівельні норми. Постанова уряду лише встановлює порядок, за яким усе це застосовують. Коли ж відстрочки, метри до чужого укриття й кількість людей на об’єкті намагаються вмістити в одну постанову, яку переписують щомісяця, хибна вже сама спроба: постанова не замінить ні закону, ні норм.

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Шкоди тим часом уже завдано. Норма, яка змінюється швидше, ніж бізнес встигає до неї пристосуватися, робить непередбачуваними самі правила гри. Підприємець не знає, чи зможе працювати через три місяці, тож відкладає інвестиції, не наймає людей, не відкриває нову справу. А тут ще відключення світла й реальні загрози, і люди просто плюють на все: закривають справу, припиняють діяти. Економісти назвуть це регуляторною невизначеністю й погіршенням ділових очікувань. Я скажу простіше: такі рішення забирають у людей суб’єктність – здатність самим планувати свою справу й відповідати за неї. А саме на ній тримається економіка країни, яка воює. То, може, справді все зачинимо? Але гаряча фаза в нас триває понад п’ять років, і поставити країну на паузу означає зупинити саме те, що дає фронту сили.

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Двері не того кольору

Як освітянка, я спілкуюся з колегами з різних куточків країни. Директорка ліцею з Дніпра розповідала, що в окремі дні з пів на дев’яту до третьої її учні проводять у класах щонайбільше годину, решту часу – в укритті. Батьки однаково приводять дітей: удома, на сьомому поверсі, захисту ще менше, а до метро бігти чверть години. Перед першим вереснем перевіряльник змусив її перефарбувати двері серверної в укритті, бо колір виявився "не той". Навряд чи зі зла. Опинившись між вимогою влади і власним розумінням того, що справді рятує, він обрав те, за що його не покарають.

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Так поводиться вся система, згори донизу. Розмова про укриття дедалі більше зводиться до пошуку крайнього: між парламентом і урядом, між міністерствами, між центром і містами. Міністр освіти дорікає Києву, що діти там "просто сиділи у сховищі", а київська влада відповідає, що будувати підземні школи в столиці немає сенсу. Робота над помилками потрібна. Але спершу варто чесно сказати, де ми сьогодні і що можна зробити вже зараз, щоб завтра стало краще.

Що в нас уже було

Кодекс цивільного захисту діяв задовго до великої війни, і його стаття 32 визнавала найпростішим укриттям зокрема фортифікаційну споруду. Фортифікація – це не новобудова, а посилення наявного. Навесні 2022 року ми закладали вікна мішками з піском і ставили габіони, а ДСНС пояснювала в рекомендаціях, як облаштувати такий захист. По суті, це і був захищений простір.

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У листопаді 2023 року Закон № 3441-IX прибрав фортифікаційну споруду з визначення, і відтоді укриттям може бути лише те, що під землею. Фахівці застерігали, що так ми самі звужуємо собі вибір. Їх не почули.

Минуло три роки, і посилення повертається – під іншими назвами й поза Кодексом. У нормах тепер ходять "найпростіше укриття" з Кодексу, "захищений простір" з урядового експерименту для шкіл і майбутніх будівельних норм, "безпечний простір", який постанова № 1128 дозволила бізнесу визначати самостійно і без обстеження, "мобільне укриття" і "укриття поруч". По суті, майже все це – посилене приміщення там, де люди вже є. Але межі між назвами ніхто не провів, ніхто по суті не знає, від чого здатне захистити те чи інше приміщення, а право працювати залежить від назви, тобто від формальної ознаки, а не від реального стану речей. Сам порядок експерименту визначає, що захищений простір "не є у повному обсязі виконанням вимог законодавства". Держава сама запустила рішення і сама ж не визнає його повноцінним. Так, з одного боку, створюється ілюзія безпеки, а з іншого – те, що справді могло б захистити людей тут і зараз, ми самі виводимо поза закон.

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Чому підвал не врятує всіх

Повноцінні захисні споруди потрібні, і держава має їх будувати. Але на всі підприємства, школи, лікарні й житлові будинки їх не вистачить ні цього року, ні за наше життя: одну підземну школу, за словами міністра освіти, будують близько двох років.

До того ж укриття рятує лише тих, хто до нього встиг. Норма каже "300 метрів", а коли студенти виходять заміряти шлях, через огорожі й бордюри ці 300 метрів перетворюються на 600. Підйомник до укриття везе одну людину дві хвилини, поки під дверима чекають сто. А якщо це 80 дошкільнят, які спали вдень? І тривога часом лунає вже після вибуху. Драмтеатр у Маріуполі й Комишуваха показали ще страшніше: велике укриття, де зібрано сотні людей, – це не лише захист, а й приманка. Від прямого влучання не захищає ніщо, про це прямо написано у вступі до ДБН "Захисні споруди цивільного захисту". Але ймовірність шкоди буває більшою чи меншою, і військові давно знають, що її зменшує розосередження.

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Захищений простір у самій будівлі – за пів хвилини–дві від класу чи робочого місця. А часто це та сама площа, де діти вчаться, сплять чи граються, тільки вже захищена. У школі він розширює площу, де можна безпечно перебувати, і дає змогу не переривати урок, а продовжити його. Облаштовувати такі зони можна тиждень за тижнем, не чекаючи мільярдів і кількох років будівництва, і то лише для окремих щасливчиків. Як каже дослідниця захисту будівель Тетяна Жидкова, нам треба не ховатися, а жити в захищеному просторі.

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Норми, яких ніхто не бачив

Будівельні норми для захищених просторів мають бути готові до 31 грудня. За логікою нормотворення уряд мав би синхронізуватися з цим документом і просто послатися на нього в постанові, а не втискати в три речення те, що неможливо описати професійно й повно. Проте проєкту досі ніхто не бачив: на сторінці розробника він значиться в переліку, але без тексту. Два інші ДБН, роботу над якими почали тоді ж, пройшли цю стадію ще півтора місяця тому. Пауза підозріло затягнулася, хоча мало бути навпаки: пришвидшити роботу й дати основу для постанови № 1092. Від яких загроз мають захищати простори за цими нормами? Хто і як контролюватиме? І чи дозволять вони підсилювати наявні приміщення? За роз’ясненням МВС, їх готують для нового будівництва. Але навіть чинні норми про захисні споруди поширюються й на реконструкцію, тож нові мають так само охопити реконструкцію, капітальний ремонт і дооснащення наявних будівель. Інакше школи, офіси й житлові будинки, у яких ми вже живемо, залишаться поза ними. Якщо норми ухвалять тишком-нишком, ми отримаємо ще одне правило, якого не можна виконати. Їх треба обговорювати відкрито – з науковцями, інженерами й тими, кому за ними жити.

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Заява замість дозволу

Якщо на кожен захищений простір знадобиться дозвіл якоїсь комісії чи органу влади, ми самі збудуємо вузьке горло і поставимо біля нього того, хто вирішуватиме, кому дозволити. Є простіший шлях. Власник чи користувач будівлі – підприємство, школа чи ОСББ – замовляє в сертифікованого інженера оцінку будівлі й рекомендації з посилення. Потім через Дію заявляє, від чого захищає простір, а від чого ні, і скільки секунд до нього йти. Держава перевіряє вибірково, а за неправду відповідають власник та інженер. Того, щоб власник сам відповідав за захист людей і чесно їх інформував, а ті вирішували самі, вимагають і 25 тисяч підписантів петиції № 11171. Це модель довіри: до тебе не ставляться апріорі як до порушника, а домовляються з тобою як із рівноправною стороною про спільні правила. Це про гідність і відповідальність усіх сторін.

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Що зробити вже зараз

Раді – повернути до статті 32 Кодексу логіку посилення: визнати способом укриття захищений простір, зокрема посилений фортифікаційними конструкціями, і не обмежувати його поверхами, бо будівлі різні й захищають по-різному, тож оцінювати треба параметри захисту, а не поверх. Уряду – замість "безпечного простору" для бізнесу й "захищеного простору" для шкіл запровадити одне поняття з однаковими вимогами для всіх. І це має бути саме захищений простір: безпечним не може бути ніщо, а захищеним – може. Далі – узгодити з цим постанову № 1092 і дати просту процедуру заяви, відкрити експеримент із захищеними просторами для закладів освіти в усіх громадах, а програму "Доступні кредити 5–7–9 %" – для облаштування захищених просторів, зокрема в закладах освіти. Розробникам будівельних норм – відкрити проєкт для обговорення.

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Ми не раз пропонували МОН, уряду й освітньому комітету Ради сісти й обговорити проблему та рішення з різних перспектив, а у відповідь отримували подяку за "активну громадянську позицію" та перелік існуючих норм. Гірко усвідомлювати, що готовність до простої взаємодії вимірюється відстанню до лінії фронту. У Запоріжжі, за двадцять кілометрів від неї, і громадські активісти, і представники обласної адміністрації розповідали нам одне: усі там налаштовані на спільний результат. Тодішній очільник адміністрації Іван Федоров нині керує Державним агентством відновлення. До слова, після Комишувахи запорізький досвід підземних шкіл доводиться переосмислювати, хоч ще місяць тому цей досвід вважався взірцем для наслідування.

Війна, яку ми проживаємо, ставить завдання, для яких немає готових зразків. Їх не розв’язати, перекидаючи відповідальність з одних плечей на інші. Розв’язати їх можна, лише об’єднавшись над проблемою, коли кожен на своєму місці, на своєму щаблі влади робить те, що залежить саме від нього. Зрештою, ми всі в одному човні.

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